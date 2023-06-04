Спас телохранитель.

Большой фанат «МЮ» и Криштиану Роналду, а также популярный блогер ishowspeed, подвергся нападению на стадионе «Уэмбли» во время финального матча Кубка Англии.

Недовольный зритель успел только пихнуть блогера, за что его мгновенно наказал телохранитель.

В соцсетях есть разные взгляды.

💭 «Расист».

💭 «Добро пожаловать в Англию, приятель».

💭 «Мужик устал от твоих криков».

💭 «Как этот старик вообще узнал тебя?»

💭 «Телохранитель, вероятно, спас твою задницу, потому что он уже был тут».

💭 «Может пора понять, что людей бесит, когда им кричат в уши?»

💭 «Лол, кто-то другой сражается за тебя. Классический «жесткий» интернет-парень».

💭 «Всегда так приятно видеть, как унижают расистов».

А потом фанаты нашли это видео.