😡😡😡 «Может пора понять, что людей бесит, когда им кричат в уши?» Самый известный фанат Роналду подвергся нападению во время финала Кубка Англии
Спас телохранитель.
Большой фанат «МЮ» и Криштиану Роналду, а также популярный блогер ishowspeed, подвергся нападению на стадионе «Уэмбли» во время финального матча Кубка Англии.
Недовольный зритель успел только пихнуть блогера, за что его мгновенно наказал телохранитель.
В соцсетях есть разные взгляды.
💭 «Расист».
💭 «Добро пожаловать в Англию, приятель».
💭 «Мужик устал от твоих криков».
💭 «Как этот старик вообще узнал тебя?»
💭 «Телохранитель, вероятно, спас твою задницу, потому что он уже был тут».
💭 «Может пора понять, что людей бесит, когда им кричат в уши?»
💭 «Лол, кто-то другой сражается за тебя. Классический «жесткий» интернет-парень».
💭 «Всегда так приятно видеть, как унижают расистов».
А потом фанаты нашли это видео.
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