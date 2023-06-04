Как сэр Алекс и Дэвид Бекхэм отреагировали на поражение «МЮ» в финале Кубке Англии
Сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Бекхэм присутствовали на «Уэмбли», когда «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
Обе легенды «Олд Траффорд» выглядели ужасно разочарованными после того, как «Манчестер Сити» вышел вперед в течение первых 15 секунд.
«Манчестер Юнайтед» отыграл один гол благодаря пенальти Бруну Фернандеша, но чемпионы Премьер-лиги забили еще один гол после перерыва.
Как и фанаты, сэр Алекс и Бекс были убиты горем.
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