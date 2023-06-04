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Как сэр Алекс и Дэвид Бекхэм отреагировали на поражение «МЮ» в финале Кубке Англии

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Футбол Футбол

Сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Бекхэм присутствовали на «Уэмбли», когда «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Обе легенды «Олд Траффорд» выглядели ужасно разочарованными после того, как «Манчестер Сити» вышел вперед в течение первых 15 секунд.

«Манчестер Юнайтед» отыграл один гол благодаря пенальти Бруну Фернандеша, но чемпионы Премьер-лиги забили еще один гол после перерыва.

Как и фанаты, сэр Алекс и Бекс были убиты горем. 

4 комментария

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aya
Ничего, ребята, в следующем году отыграемся! С Кейном и новым вратарем в рамке)))
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Тюменский медвежонок
Бекхэма ловила камера когда Фернандеш пенальти реализовал, там буря эмоций была, Дэвид кричал, классные кадры были)
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Said Baydarov
Ответ aya
Ничего, ребята, в следующем году отыграемся! С Кейном и новым вратарем в рамке)))
да же хеа уже все ,не тянет он,а Кейн уже крайняя необходимость
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fellx
Ответ aya
Ничего, ребята, в следующем году отыграемся! С Кейном и новым вратарем в рамке)))
Вот уже 10 лет глорам МЮ кто то мешает быть нормальной командой. Мойес, Моуриньо, Сульшер, Рангник, Роналду, Магваер, теперь и де Хеа) Так вам и надо) Радуйтесь кубку лиги как ЛЧ)
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