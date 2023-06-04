Сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Бекхэм присутствовали на «Уэмбли», когда «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Обе легенды «Олд Траффорд» выглядели ужасно разочарованными после того, как «Манчестер Сити» вышел вперед в течение первых 15 секунд.

«Манчестер Юнайтед» отыграл один гол благодаря пенальти Бруну Фернандеша, но чемпионы Премьер-лиги забили еще один гол после перерыва.

Как и фанаты, сэр Алекс и Бекс были убиты горем.