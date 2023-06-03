Клуб все еще не продан.

В начале матча Кубка Англии между «Сити» и «Юнайтед», который принимает «Уэмбли», на трибунах был замечен сэр Алекс Фергюсон.

Само присутствие легенды на матчах «красных дьяволов» совершенно не удивляет. Однако компанию ему внезапно составил совладелец клуба Аврам Глейзер.

Хоть начало матча и вышло кошмарным − на гол Гюндогану хватило чуть больше 10 секунд, но «Юнайтед» смог отыграться. Гюндоган оформил дубль и вывел «Сити» вперед.

Любое публичное появление Глейзеров вызывает острую реакцию у болельщиков, так как на протяжении последних месяцев все громче слухи о продаже ими клуба. Однако сроки постоянно откладываются, а оба основных претендента − шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф теряют терпение.