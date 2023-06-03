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Самомотивация от Гарначо. Перед финалом Кубка Алехандро обновил заставку на телефоне 🏆

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Сегодня на «Уэмбли» решается судьба Кубка Англии — трофей уже точно окажется в Манчестере, но мы до сих пор не знаем, на какой из сторон.

Обе команды жаждут одержать победу в финале: «Сити» продолжает свой путь к треблу, а «Юнайтед» может заполучить второй кубок в дебютном сезоне тен Хага. Возможно, для «красных дьяволов» это даже важнее, так как долгое время клуб переживал сложные времена.

Мечтает о победе и Алехандро Гарначо, который провел первый полноценный сезон в основной команде. Внимательные фанаты даже обратили внимание, что в качестве мотивации он поставил на заставку своего телефона фотографию Кубка Англии.

Сложно сказать, поможет ли это «Юнайтед», но настрой у аргентинца явно боевой.

Тен Хаг не выпустил его в стартовом составе, но мы-то знаем, как продуктивно умеет Алехандро выходить на замену.

1 комментарий

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Александр Самбур
Растят второго короля замены Сульшер 2.0
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