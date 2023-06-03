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«Он нужен нам в финале»: Варан назвал игрока «МЮ», который сыграет ключевую роль в матче с «Сити»

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Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Футбол Футбол

Рафаэль Варан считает, что Каземиро сыграет ключевую роль в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити».

Перед игрой он сказал: «Он будет очень важен, потому что у него есть спокойствие на поле. И эта мотивация для решения больших проблем. Мы знаем, что когда игра будет трудной, он не будет прятаться. Он будет готов драться и помогать команде.

Так что да, нам нужен такой игрок».

Каземиро и Варан будут играть ключевые роли в финале, поскольку они будут стремиться использовать свой невероятный опыт, чтобы помочь «красным дьяволам» завершить беспроигрышную серию «Манчестер Сити».

1 комментарий

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Fatih82
Они последний тур проиграли. Какая ещё беспроигрышная серия?
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