В субботу на «Уэмбли» пройдет финал Кубка Англии. За трофей поборются «Юнайтед» и «Ман Сити», который уже успел оформить чемпионство в АПЛ.

Перед игрой Рафаэль Варан рассказал журналистам Daily Mirror, с каким настроем «МЮ» подходит к матчу против команды, считающейся фаворитом:

«Страха точно нет. Каждая игра – это отельный вызов. Мне нравится бросать вызов и самому себе, и другим командам. Самое главное – это вера. Неважно, в хорошей мы форме или в плохой, перед нами стоит вызов, и мы должны принять его и сделать все возможное, чтобы победить. Мне нравится сталкиваться с большими трудностями, особенно когда что-то кажется невозможным. Когда задача серьезна, я чувствую больше мотивации, и то же самое касается моей команды».

Француз также поделился планом «дьяволов» по нейтрализации секретного оружия Гвардиолы – Эрлинга Холанда:

«Холанд – очень хороший игрок, мы все это знаем, но в матчах с «Сити» опасность исходит от всех футболистов. Они могут забивать в совершенно разных игровых ситуациях. Мы знаем, что сможем остановить их сообща, действуя, как команда. Как защитник вижу связь Холанда с Де Брюйне, чьи передачи тяжело пресекать. Так что мы постараемся оборвать эту связь. Нужно начать действовать с самого начала, а не в конце, потому что иногда бывает слишком поздно. Мы знаем, что должны быть сильными как команда».

Без сомнения, обе команды будут максимально мотивированны на победу в матче, который может принести трофей. Для «дьяволов» это возможность добавить к Кубку лиги еще один титул. А «Сити» мчится к треблу, поэтому не станет жалеть соперника.

Интересно, Тен Хаг не рассердится на Варана за небольшой слив планов тренера на игру?