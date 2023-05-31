9 комментариев

Сериал «Во все тяжкие» делает свое дело.

Как передает Het Parool, прокуратура Нидерландов приняла решение привлечь полузащитника «Спартака» к уголовной ответственности за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

Отмечается, что полиция прослушивала телефон нидерландского игрока в ходе расследования дела о торговле запрещенными веществами. Algemeen Dagblad пишет, что в апреле был задержан 31-летний мужчина, который имеет отношение к этому же делу и также может быть причастен к отмыванию денег.

Промесу довелось поиграть в «Аяксе» под руководством нынешнего главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага Хайзенберга.

Причем период карьеры в Амстердаме совпадает по срокам с временем противоправных действий Промеса. Ждем теперь переозвученных диалогов Джесси и Хайзенберга в исполнении Квинси и тен Хага.