United Tweets
Блог

Промеса обвинили в контрабанде кокаина: теперь тен Хага в соцсетях называют исключительно Хайзенберг🎩🎩🎩

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Спартак Спартак
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Квинси Промес Квинси Промес
Аякс Аякс
Футбол Футбол

Сериал «Во все тяжкие» делает свое дело.

Как передает Het Parool, прокуратура Нидерландов приняла решение привлечь полузащитника «Спартака» к уголовной ответственности за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

Отмечается, что полиция прослушивала телефон нидерландского игрока в ходе расследования дела о торговле запрещенными веществами. Algemeen Dagblad пишет, что в апреле был задержан 31-летний мужчина, который имеет отношение к этому же делу и также может быть причастен к отмыванию денег.

Промесу довелось поиграть в «Аяксе» под руководством нынешнего главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага Хайзенберга.

Причем период карьеры в Амстердаме совпадает по срокам с временем противоправных действий Промеса. Ждем теперь переозвученных диалогов Джесси и Хайзенберга в исполнении Квинси и тен Хага.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexzers
к Тен Хагу еще надо на фото Люка Шоу и химия будет полная )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
А кто из них Тен Хаг 🧐😂
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Как я понимаю, то новость на всё лето. Зимой Промеса поливали и летом тоже будут. Ничего нового.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Тен Хаг может деньги на трансферы и сам намутить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guinnessman
Когда автору писать не о чем, можно и Промеса приплести к тегу "Манчестер Юнайтед"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дон Рэба
А при чем здесь голландская полиция и прокуратура, если Антверпен это бельгийский город? Бельгийская прокуратура предприняла какие-то действия?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akmor
Ответ Владимир Молявин
Как я понимаю, то новость на всё лето. Зимой Промеса поливали и летом тоже будут. Ничего нового.
В смысл поливают?
Новости пришли из Голландии, где он все еще под следствием по другому делу. Обвинения в нападении на брата вроде бы не сняты.
В чем поливы?
Если эта новость не утка, что мы узнаем скоро, то Промес станет действительно самым авторитетным действующим футболистом не только РФ, но и Европы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ленид Вилькин
Ответ red hikkikomori
Тен Хаг может деньги на трансферы и сам намутить)
Да и Промес коль чего намыл мог бы и за халявку поиграть за приют и возможное гражданство...😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий