Промеса обвинили в контрабанде кокаина: теперь тен Хага в соцсетях называют исключительно Хайзенберг🎩🎩🎩
Сериал «Во все тяжкие» делает свое дело.
Как передает Het Parool, прокуратура Нидерландов приняла решение привлечь полузащитника «Спартака» к уголовной ответственности за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.
Отмечается, что полиция прослушивала телефон нидерландского игрока в ходе расследования дела о торговле запрещенными веществами. Algemeen Dagblad пишет, что в апреле был задержан 31-летний мужчина, который имеет отношение к этому же делу и также может быть причастен к отмыванию денег.
Промесу довелось поиграть в «Аяксе» под руководством нынешнего главного тренера «МЮ»
Эрика тен Хага Хайзенберга.
Причем период карьеры в Амстердаме совпадает по срокам с временем противоправных действий Промеса. Ждем теперь переозвученных диалогов Джесси и Хайзенберга в исполнении Квинси и тен Хага.
Новости пришли из Голландии, где он все еще под следствием по другому делу. Обвинения в нападении на брата вроде бы не сняты.
В чем поливы?
Если эта новость не утка, что мы узнаем скоро, то Промес станет действительно самым авторитетным действующим футболистом не только РФ, но и Европы.