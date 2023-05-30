Рэшфорд творит историю в «Манчестер Юнайтед»! Маркус выиграл сразу несколько клубных наград по итогам этого сезона.

Англичанин завоевал премию имени Мэтт Басби – приз лучшему игроку «дьяволов» по версии фанатов. Рэшфорд стал первым выпускником академии, которому удалось завоевать эту награду, после Гиггза. Райан получил премию имени Мэтт Басби в 1998 году.

Также Маркус стал лучшим игроком «красных дьяволов» по версии игроков команды. Англичанин впервые получил эту награду, хотя приз вручается на протяжении 18-ти лет.

Признание фанатов и одноклубников неудивительно, Рэшфорд действительно проводит впечатляющий сезон. В 55-ти матчах за «Юнайтед» нападающий забил 30 голов и отдал 11 ассистов.

С его помощью «МЮ» занял третью строчку в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Но для «дьяволов» сезон еще не закончен. Впереди у подопечных Тен Хага финал Кубка против мощного «Сити» Гвардиолы.

Так что в этой кампании Рэшфорд может еще порадовать голами поклонников «Юнайтед».