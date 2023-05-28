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Атмосфера на «Олд Траффорд» после окончания сезона 🔥🔥🔥 Эрик тен Хаг произнес речь перед ревущими трибунами

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Напомнил о самом важном.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл последний матч на «Олд Траффорд» и в Премьер-лиге, теперь манкунианцев ждет финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Естественно, как прозвучал финальный свисток, команда не стала покидать поле, чтобы попрощаться с фанатами перед долгой разлукой. Главный тренер взял микрофон и начал благодарственную речь. 

Тен Хаг сказал спасибо игрокам, всем сотрудникам команды и, конечно же, фанатов.

Вы только послушайте, как ревет «Олд Траффорд»:

Закончив с благодарностями, голландец напомнил, что расслабляться рано.

«У нас еще один важный день впереди. Я уверен, что эти игроки приложат все усилия, чтобы обыграть «Манчестер Сити» на следующей неделе».

Невероятная атмосфера на стадионе. А каково, интересно, быть прямо там?

9 комментариев

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muse muse
Фанбаза фрукта прибежала и навалила 💩это ж надо быть такими 🤡🤣фейспалм.
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гермес 1989
Молодчик) Будет с ним светлое будущее, будет!!!
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muse muse
Это было очень сильно и горячо 🔥верим в Эрика, верим в парней ✊🏻
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Jack & Daniels
Мне кажется, у этот лысый может составить конкуренцию другому лысому в ближайшем будущем) очень хочется в это верить
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Ksandvankneshas
Ответ Dmitry Shaolin
Он не тренер, он бездарь.
Нормас у тебя подгорает от успеха Тен Хага, в то время как любимый Роналду пролетел мимо всех трофеев))
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Ksandvankneshas
Ответ Dmitry Shaolin
Дело не в Роналду, дело в том, что это ничтожество, которое строит серую команду без личностей. В ПСЖ целая россыпь звезд - никто не боится, в Ман Сити не боятся Холланда, а побеждают с ним. Лысому же не нужны те, кто ярок, поскольку его бездарность наружу вылезает сразу. С Ман Сити посмотрим, чего стоит МЮ сейчас. То что в топ 10 оказались - это просто чудо.
Продолжай, очень весело)
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