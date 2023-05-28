9 комментариев

Напомнил о самом важном.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл последний матч на «Олд Траффорд» и в Премьер-лиге, теперь манкунианцев ждет финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Естественно, как прозвучал финальный свисток, команда не стала покидать поле, чтобы попрощаться с фанатами перед долгой разлукой. Главный тренер взял микрофон и начал благодарственную речь.

Тен Хаг сказал спасибо игрокам, всем сотрудникам команды и, конечно же, фанатов.

Вы только послушайте, как ревет «Олд Траффорд»:

Закончив с благодарностями, голландец напомнил, что расслабляться рано.

«У нас еще один важный день впереди. Я уверен, что эти игроки приложат все усилия, чтобы обыграть «Манчестер Сити» на следующей неделе».

Невероятная атмосфера на стадионе. А каково, интересно, быть прямо там?