Угадал угол удара.

На 19-й минуте матча «Юнайтед» и «Фулхэма» Тете открыл счет, а уже через 6 минут счет мог стать 0:2. Каземиро сфолил в штрафной на Кэрни, а судья Роберт Джонс указал на точку.

К одиннадцатиметровой отметке подошел штатный пенальтист «дачников» Александар Митрович. На сегодня у него было 7 попыток в сезоне и 4 из них он реализовал. Благодаря Де Хеа, процент уменьшился до 50.

Форвард «Фулхэма» пробивал в правый от себя угол, но испанец угадал направление и очень удачно отразил его, не оставив шансов на добивание.

Это первый из трех попыток этого сезона, в которых Де Хеа наконец сделал сейв. Причем первый пенальти на «Олд Траффорд» с октября 2014 года. Тогда испанец провернул аналогичный трюк против Лейтона Бейнса.