United Tweets
Блог

Де Хеа продолжает помогать «Юнайтед». Испанец впервые в сезоне отразил пенальти

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Александар Митрович Александар Митрович
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Угадал угол удара.

На 19-й минуте матча «Юнайтед» и «Фулхэма» Тете открыл счет, а уже через 6 минут счет мог стать 0:2. Каземиро сфолил в штрафной на Кэрни, а судья Роберт Джонс указал на точку.

К одиннадцатиметровой отметке подошел штатный пенальтист «дачников» Александар Митрович. На сегодня у него было 7 попыток в сезоне и 4 из них он реализовал. Благодаря Де Хеа, процент уменьшился до 50.

Форвард «Фулхэма» пробивал в правый от себя угол, но испанец угадал направление и очень удачно отразил его, не оставив шансов на добивание.

Это первый из трех попыток этого сезона, в которых Де Хеа наконец сделал сейв. Причем первый пенальти на «Олд Траффорд» с октября 2014 года. Тогда испанец провернул аналогичный трюк против Лейтона Бейнса.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мобильный Игорь ne tonet
Ответ SegaYasch
Этот матч еще раз показывает почему Магуайра и Фреда надо держать подальше от основы, Гарначо еще рано в эту самую основу, а Санчо пора куда-то в другое место вместе с теми же Фредом и Магуайром. Я не понимаю как от бразильца так может мяч отскакивать как он отскакивает от Фреда. Санчо вообще всю борьбу проигрывает, ну а Магуайр это Магуайр - если ни одного обреза за матч, то считай зря на поле вышел
Фред только что голевую отдал)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ Мобильный Игорь ne tonet
Фред только что голевую отдал)))
Это не отменяет моих слов
Он перед передачей 15 минут бегал один, никто не мешал. Принять мяч под давлением или сыграть в 1-2 касание практически не может
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Максимов
Браво Давид!!!💪💪💪💪
Магуайр ещё раз показал, насколько он - дно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Ответ Алексей Максимов
Браво Давид!!!💪💪💪💪 Магуайр ещё раз показал, насколько он - дно
Пеналь Каземиро привёз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий