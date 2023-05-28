После 37-ми туров Премьер-лиги «МЮ» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. «Ньюкасл», ближайший преследователь «красных дьяволов», отстает всего на два очка.

Чтобы занять третье место и не оглядываться на матч «Ньюкасла», «Юнайтед» нужно обыгрывать «Фулхэм» в финальном туре АПЛ. Подопечные Тен Хага уже забрали путевку в Лигу чемпионов, так что вполне могут согласиться и на четвертую строчку, если в 38-м туре команда оступится и пропустит «Ньюкасл» вперед.

Но за попадание в топ-3 чемпионата «МЮ» получит приличное финансовое вознаграждение.

По информации The Athletic, команда, занявшая третье место, вероятно, получит примерно 67 млн фунтов стерлингов.

В эту сумму входят доходы от телевизионных прав как в Великобритании, так и на международном рынке. «Ман Сити», вероятно, получит около 74 млн фунтов стерлингов за победу в лиге.

В прошлом сезоне команда, занявшая третье место («Челси»), заработала всего 37 млн фунтов стерлингов. «Красные дьяволы» могут получить более внушительную сумму из-за повышения доходов от продажи телевизионных прав зарубежным вещателям.

Так что «Юнайтед» определенно стоит закончить сезон Премьер-лиги на победной ноте.