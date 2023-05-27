В 38-м туре Премьер-лиги на «Олд Траффорд» приедет «Фулхэм». «Юнайтед» уже обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов, подняться выше «красные дьяволы» не смогут. А «Фулхэм» уверенно расположился на 10-й строчке и изменить свое турнирное положение в оставшемся матче не сумеет.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.

Новости команд

«Манчестер Юнайтед»

У «дьяволов» очень много травмированных. Матч с «Фулхэмом» пропустит Антони, который получил серьезное повреждение в игре против «Челси». В последнем туре АПЛ участие также не примут Шоу, Забитцер, Мартинес, Джонс и Ван де Бек.

«Фулхэм»

У гостей потерь меньше. С «дьяволами» не сыграют Перейра, Рим и Курзава.

Возможные составы

Удастся ли «красным дьяволам» завершить сезон АПЛ на победной ноте?