Хороший друг.

Football Insider утверждает, что Скотт Мактоминей признался друзьям, что хочет этим летом покинуть «Манчестер Юнайтед» «во благо своей карьеры».

26-летний полузащитник, который дебютировал за «Юнайтед» в 2017 году, не попал в милость Эрика тен Хага,, начав в стартовом составе всего четыре матча Премьер-лиги с сентября.

Мактоминей хочет иметь постоянную практику, поскольку находится на пике своей карьеры, и он думает, что клуб подпишет еще одного футболиста на его позицию, заметно усилив и без того серьезную конкуренцию.

«Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах шотландца, который забил 19 мячей в 207 играх за «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что «Юнайтед» попросит 25 миллионов фунтов стерлингов за трансфер Мактоминея. Его контракт истекает летом 2025 года.