😡 Один из друзей игрока «МЮ» сообщил СМИ, что тот хочет летом уйти из клуба. Не хватает практики и боится конкуренции
Хороший друг.
Football Insider утверждает, что Скотт Мактоминей признался друзьям, что хочет этим летом покинуть «Манчестер Юнайтед» «во благо своей карьеры».
26-летний полузащитник, который дебютировал за «Юнайтед» в 2017 году, не попал в милость Эрика тен Хага,, начав в стартовом составе всего четыре матча Премьер-лиги с сентября.
Мактоминей хочет иметь постоянную практику, поскольку находится на пике своей карьеры, и он думает, что клуб подпишет еще одного футболиста на его позицию, заметно усилив и без того серьезную конкуренцию.
«Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах шотландца, который забил 19 мячей в 207 играх за «Манчестер Юнайтед».
Ожидается, что «Юнайтед» попросит 25 миллионов фунтов стерлингов за трансфер Мактоминея. Его контракт истекает летом 2025 года.
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