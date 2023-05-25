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😡 Один из друзей игрока «МЮ» сообщил СМИ, что тот хочет летом уйти из клуба. Не хватает практики и боится конкуренции

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Хороший друг.

Football Insider утверждает, что Скотт Мактоминей признался друзьям, что хочет этим летом покинуть «Манчестер Юнайтед» «во благо своей карьеры».

26-летний полузащитник, который дебютировал за «Юнайтед» в 2017 году, не попал в милость Эрика тен Хага,, начав в стартовом составе всего четыре матча Премьер-лиги с сентября.

Man United star Scott McTominay tells board he is ready to quit

Мактоминей хочет иметь постоянную практику, поскольку находится на пике своей карьеры, и он думает, что клуб подпишет еще одного футболиста на его позицию, заметно усилив и без того серьезную конкуренцию.

«Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах шотландца, который забил 19 мячей в 207 играх за «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что «Юнайтед» попросит 25 миллионов фунтов стерлингов за трансфер Мактоминея. Его контракт истекает летом 2025 года.

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