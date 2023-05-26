Маркус показал, на что способен.

Этот сезон стал самым результативным в карьере Рэшфорда — англичанин забил 30 голов и сделал 11 результативных передач во всех соревнованиях. Он с легкостью превзошел собственный рекорд, поставленный в сезоне 19/20, когда у него было 22 гола и 12 ассистов.

Маркус набрал невероятную форму под руководством Эрика тен Хага, хотя в такой стремительный рост не верил почти никто. Как, например, Майкл Оуэн, экс-нападающий «Манчестер Юнайтед». 28 декабря 2022 года в интервью Amazon Prime он сказал:

«Это не главный бомбардир команды. Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как Уэйн Руни или Робин ван Перси. Но он будет каждый год выдавать двузначные показатели результативности, если будет играть на левом фланге.

Если вы думаете, что «Манчестер Юнайтед» опустит его в центр поля, а Рэшфорд забьет 30 голов и будет главной звездой, то я бы поставил это под сомнение».

В этом сезоне Маркус действительно часто играл на левом фланге, но, когда он выступал в центре, его показатели были уж точно не хуже (статистика по Transfermarkt):

Левый вингер — 31 матч — 16 голов, 6 ассистов;

Центральный нападающий — 17 матчей — 11 голов, 5 ассистов;

Правый вингер — 4 матча — 2 гола.