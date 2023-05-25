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«Если бы он был французом, то на скамейке сидел бы я или Пирес». Зидан и другие легенды – о недостижимом величии Райана Гиггза

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Рэшфорд, Санчо, Антони, Гарначо – вне зависимости от времени, у «Манчестер Юнайтед» всегда были громкие имена на флангах атаки. Однако вряд ли кто-то из действующих игроков «МЮ» сравнится с Райаном Гиггзом.

Валлиец провел 24 года в первой команде «Юнайтед» и уверенно закрепил статус легенды. Величие Гиггза подчеркивают цитаты других мировых звезд, от которых редко можно услышать такие лестные слова.

Зинедин Зидан: «Если бы он был французом, то на скамейке запасных сидел бы Пирес или я».

Алессандро Дель Пьеро: «Только два игрока заставляли меня плакать, когда я смотрел футбол: Диего Марадона и Райан Гиггз».

Сэр Алекс Фергюсон: «Заменить такого игрока, как Райан Гиггз, практически невозможно – таких игроков не так много. Он – большая редкость. Он обладает качествами мирового класса и так многого добился в одном клубе. На него можно только равняться.

Йохан Кройфф: «Эрик Кантона – великий игрок, но он не так хорош, как Райан Гиггз».

2 комментария

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Андрей Тишкович
Жаль сейчас таких не делают скорость техника мозги импровизация действий нынешние мастера могут два варианта разогнался - навестил или сместился - ударил(привет Антони)
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