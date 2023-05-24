21 комментарий

Считает, что рано делать выводы.

«Сити» всего в двух победах от того, чтобы стать второй английской командой в истории, которая выиграла в один сезон АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. На сегодня единственный клуб, которому это удалось − «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона образца сезона-1998/1999.

Команда Тен Хага − одна из двух команд, которые могут помешать Пепу Гвардиоле сделать требл, а вторая − миланский «Интер».

Разговоры о том, какая команда круче − тогдашний «МЮ» или нынешний «Сити» − избежать было невозможно. В эфире Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл попытались собрать комбинированный состав из двух команд.

Легенда «Юнайтед» был не очень доволен тем, что ему пришлось делать такой выбор. Изначально он просто вставил всех игроков родного клуба, так как «Сити» еще не достиг требла. Однако в конце он сдался и выбрал Рубена Диаша, Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда. Место в основе дрим-тим потеряли Дуайт Йорк и Энди Коул, что очень не понравилось экс-игроку сборной Тринидада и Тобаго.

«Странно, что люди продолжают обсуждать эту дискуссию. Почему мы говорим об этом? Они еще даже не сделали требл. Пока они этого не сделают, никаких дебатов быть не может, − сказал Дуайт Йорк в интервью Mirror. − Знаете, есть большая вероятность, что они сделают требл. Это здорово. Если получится, то они присоединятся к элитной группе игроков. Ни одна другая британская команда не делала этого. Они не собираются пытаться затмить то, что сделали мы. Так что я просто не понимаю разговоров.

Вы спорите о том, чего не было. Это пустые дебаты. А что если они проиграют один из кубковых турниров? Все закончится. Так что давайте, ребята, скажите им, чтобы они оба [Невилл и Каррагер] повзрослели. Они говорят о вещах, о которых говорить не время».

Пара Йорк − Коул в том сезоне кошмарила защитников-соперников «Юнайтед». Дуайт забил 29 мячей во всех турнирах, Энди − 24. Эти двое внесли огромный вклад в победы клуба.