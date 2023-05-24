21 комментарий

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Невилл сравнил «Юнайтед» и «Сити». Дуайт Йорк посоветовал экс-партнеру «повзрослеть»

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Считает, что рано делать выводы.

«Сити» всего в двух победах от того, чтобы стать второй английской командой в истории, которая выиграла в один сезон АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. На сегодня единственный клуб, которому это удалось − «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона образца сезона-1998/1999.

Команда Тен Хага − одна из двух команд, которые могут помешать Пепу Гвардиоле сделать требл, а вторая − миланский «Интер».

Разговоры о том, какая команда круче − тогдашний «МЮ» или нынешний «Сити» − избежать было невозможно. В эфире Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл попытались собрать комбинированный состав из двух команд.

Легенда «Юнайтед» был не очень доволен тем, что ему пришлось делать такой выбор. Изначально он просто вставил всех игроков родного клуба, так как «Сити» еще не достиг требла. Однако в конце он сдался и выбрал Рубена Диаша, Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда. Место в основе дрим-тим потеряли Дуайт Йорк и Энди Коул, что очень не понравилось экс-игроку сборной Тринидада и Тобаго.

«Странно, что люди продолжают обсуждать эту дискуссию. Почему мы говорим об этом? Они еще даже не сделали требл. Пока они этого не сделают, никаких дебатов быть не может, − сказал Дуайт Йорк в интервью Mirror. − Знаете, есть большая вероятность, что они сделают требл. Это здорово. Если получится, то они присоединятся к элитной группе игроков. Ни одна другая британская команда не делала этого. Они не собираются пытаться затмить то, что сделали мы. Так что я просто не понимаю разговоров.

Вы спорите о том, чего не было. Это пустые дебаты. А что если они проиграют один из кубковых турниров? Все закончится. Так что давайте, ребята, скажите им, чтобы они оба [Невилл и Каррагер] повзрослели. Они говорят о вещах, о которых говорить не время».

Пара Йорк − Коул в том сезоне кошмарила защитников-соперников «Юнайтед». Дуайт забил 29 мячей во всех турнирах, Энди − 24. Эти двое внесли огромный вклад в победы клуба.

21 комментарий

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SegaYasch
Ответ Кашшай Чакырович
Закидоны и нытье мы слышим только от глориков Мю и их старых звёзд у которых свербит от этого Сити ,потому что они понимают ,что этот Сити играет в футбол ,который им только во сне мог присниться ! А сам Сити очень скромно себя ведёт ,хотя убрал первый судейский ,как детей просто ,что тому Мю просто несуждено !
Потому что в принципе довольно странно сравнивать команды из двух разных эпох. Старые звезды МЮ и адекватные болельщики имеют полные основания говорит в таком тоне о том, что еще не состоялось
Если надо напомнить, то пожалуйста: Юнайтед пока первая и единственная команда бравшая требл и случилось это больше 20 лет назад. За все это время только Сити образца этого сезона имеет реальные шансы повторить это достижение. Требл не смог сделать ни Венгер, ни Моуриньо, ни Клопп, ни Анчелотти и ни кто бы то еще.
Что касается выбора игроков, то тут нет ничего удивительного - было бы странно от игрока Юнайтед увидеть состав не из игроков Юнайтед, учитывая принципиальность соперничества. Хотя исторически противостояние Юнайтед и Сити в разы менее принципиальное, чем с Лидсом и Ливерпулем
Силу этого Сити признают все, в том числе и бывшие звезды МЮ, но пока из 3 возможных кубков есть только один, поэтому по настоящему что-то обсуждать надо после того как кубков станет 3. И если это произойдет
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stanvixx
Правильно осадил. Слишком много болтовни о несостоявшемся пока требле, как будто о свершившемся факте. Да, вероятность немалая, но ведь очень глупо будут выглядеть, если сядут в лужу с такими закидонами.
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SegaYasch
Ответ Кашшай Чакырович
Да дело даже не в кубках ,а в уровне игры ,этот Сити играет на совершенно другом уровне , мы все помним.,что самый топовый Мю Фергюсона выглядел ,как мальчики для битья перед гвадиоловской Барселоной ,а этот Сити похож на ту Барслону в мастерстве он уступает ей ,но в физике очень сильно превосходит !
Еще раз: очень странно и даже в большей степени наивно сравнивать команды из двух разных эпох. В принципе футбол тогда и сейчас не одно и тоже.
Кроме того, МЮ Фергюсона не нужно было быть монстрами чтобы выигрывать трофеи, а если сравнивать составы той же Барселоны и МЮ, то в составе испанцев можно увидеть половину сборной Испании, которая тогда вынесла всех и в Европе и в Мире, а в МЮ можно обнаружить Смолинга, Эванса, Андерсена, Флетчера, Рафаэля. Так что тут еще подумать надо что круче: выиграть все со звездами или выиграть почти все с просто хорошими игроками
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SegaYasch
Ответ Кашшай Чакырович
И ещё один момент главное не что ты выигрываешь ,а главное как ты выигрываешь ,Фергюсон не в состяонии был поставить такой футбол ,который ставит Гвардиола ! САФ : эта Барслона лучшая команда ,которую я когда либо видел ! Те он сам это признал !
Спроси у любого, не важно как ты выиграешь - победа есть победа. Побеждает тот кто забьет больше, а не тот кто играет красивее
И с чего ты взял что Фергюсон в принципе хотел ставить такой футбол?
Или для тебя факт признание Барселоны как лучшей команды говорит именно о неумении ставить такой футбол?
Он из другого поколения, другой страны, другого футбола и другого мышления - конечно он не поставит такую игру, хотя тут больше подходит «а зачем ему такая игра?»
Точно также как Гвардиола не поставит футбол Клоппа или Моуриньо.
Твоя наивность переходит в откровенную глупость
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SegaYasch
Ответ Кашшай Чакырович
Ну что же за 40 лет карьеры Фергюсон так и не поставил такой футбол ?
Ты адекватный нет?
Зачем Фергюсону такой футбол? Он где-то говорил об этом или что?
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SegaYasch
Ответ Кашшай Чакырович
После чего ? После констатации фактов ? У Фергюсона за 50 лет их всего 2 )) у Гвардиолы уже за 14 их 2 ))
А каким образом вдруг 2 за 14 стало больше 2 за 50?
Где гарантия что будет еще ЛЧ у Гвардиолы?
Кстати, забавное наблюдение: Фергюсон последний раз ЛЧ брал в 2008, в Гвардиола в 2011 - не далеко ушел, правда?
И я после этого комментария окончательно убедился что ты не умный и ничем не отличаешься от глориков в твоем первом комментарии
Типа 2 ЛЧ за 14 лет это факт, а то что Сити еще выиграл требл это не факт
Приспособленство на высшем уровне
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Кашшай Чакырович
Ответ SegaYasch
Я прекрасно понимаю о чем я пишу В автобус играет много кто, а трофеев больше всех у Моуриньо Да, это вообще не привлекательная игра, но думает что поставить такую игру и выигрывать трофеи еще глупее, чем полагать что Фергюсон не способен поставить игру как у Барселоны, потому что Барселону он признал лучшей
Ну что же за 40 лет карьеры Фергюсон так и не поставил такой футбол ?
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Кашшай Чакырович
Ответ SegaYasch
Я прекрасно понимаю о чем я пишу В автобус играет много кто, а трофеев больше всех у Моуриньо Да, это вообще не привлекательная игра, но думает что поставить такую игру и выигрывать трофеи еще глупее, чем полагать что Фергюсон не способен поставить игру как у Барселоны, потому что Барселону он признал лучшей
У Моуриньо больше всего трофеев потому что он потратил больше всех на трансферы это даже не считая ещё инфляции и купил больше всех футболистов ,при тратах в 500 миллионов на Мю.,максимум что мог выдавит ь Моуриньо это автобус со 2 местом в АПЛ и неустойкой ! И то же Анчелотти играя в автобус выиграл 4 лиги чемпионов !
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SegaYasch
Ответ Кашшай Чакырович
Футбол Моуриньо ахахаха это вообще смешно ,стоять в свой штрафной в 11 человек это очень сложный футбол ,вы просто сами не понимаете о чем говорите )
Я прекрасно понимаю о чем я пишу
В автобус играет много кто, а трофеев больше всех у Моуриньо
Да, это вообще не привлекательная игра, но думает что поставить такую игру и выигрывать трофеи еще глупее, чем полагать что Фергюсон не способен поставить игру как у Барселоны, потому что Барселону он признал лучшей
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Кашшай Чакырович
Ответ SegaYasch
И ты после этого смеешь в закидонах обвинять болельщиков МЮ? Лицемеровство же И что увидим-то? Гвардиола уже 7 лет в Сити - и? Он топовый тренер, никто не спорит Но отчего же он с такой красивой игрой ни разу не выиграл ЛЧ?
После чего ? После констатации фактов ? У Фергюсона за 50 лет их всего 2 )) у Гвардиолы уже за 14 их 2 ))
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Кашшай Чакырович
Ответ stanvixx
Ну куда уж нам простакам-любителям до "понимающего всё с 1995-го года" фанатика ) Все уже поняли, что МЮ плохой, никчёмный и "вечнопростопавезло", а голубые величайшие из смертных. Неймётся то тебе чего? )
Плохой никчёмный это ваши слова ,вы любите придумывать все за других ,сами придумали ,выдали за кого то ,говорите все время от себя ничего не выдумывая ! Просто этот Сити сильнее вот и всё ,о чем я хотел сказать ,об этом же говорят и цифры !
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stanvixx
Ответ Кашшай Чакырович
Вверху в статье о треблах и о каком то величии обсуждали как раз звёзды Мю ,а ты тут поешь про какие то закидоны Сити ,выдумал себе чего то в голове и выдаешь это за действительность ,а людям которые понимют в футболе все и так понятно кто лучше ,смотрю футбол с 1995 года и мне есть ,что и с чем сравнивать ни одну лигу чемпионов с того времени не пропустил ! Тот Мю был похож на ФК отскок , на Олд Траффорд добавляли по 10 мин чтобы они могли забить единыенный победный свой гол ,этот же сити уничтожает всех просто по игре 17-3 в плей-офф оф лиги чемпионов и это с Баварией и реалом в сетке , 4 раза больше 90 очков в АПЛ , и дважды по 102 и 106 голов , тот Мю даже близко не мог выдать такие цифры!
Ну куда уж нам простакам-любителям до "понимающего всё с 1995-го года" фанатика ) Все уже поняли, что МЮ плохой, никчёмный и "вечнопростопавезло", а голубые величайшие из смертных. Неймётся то тебе чего? )
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SegaYasch
Ответ Кашшай Чакырович
Если Гвардиола останется, в ближайшие несколько лет вы все сами увидите )
И ты после этого смеешь в закидонах обвинять болельщиков МЮ? Лицемеровство же
И что увидим-то?
Гвардиола уже 7 лет в Сити - и?
Он топовый тренер, никто не спорит
Но отчего же он с такой красивой игрой ни разу не выиграл ЛЧ?
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stanvixx
Ответ Кашшай Чакырович
Закидоны и нытье мы слышим только от глориков Мю и их старых звёзд у которых свербит от этого Сити ,потому что они понимают ,что этот Сити играет в футбол ,который им только во сне мог присниться ! А сам Сити очень скромно себя ведёт ,хотя убрал первый судейский ,как детей просто ,что тому Мю просто несуждено !
Это, так или иначе, вкусовщина. Ничего более. Тебе вот сны снятся о голубых, другим нравится олдскул того Юнайтед. И на твоём же примере мы видим, как Сити скромно себя ведут и не ревут тетеревами о "величайшем футболе всех времён и народов" )
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Кашшай Чакырович
Ответ SegaYasch
Потому что в принципе довольно странно сравнивать команды из двух разных эпох. Старые звезды МЮ и адекватные болельщики имеют полные основания говорит в таком тоне о том, что еще не состоялось Если надо напомнить, то пожалуйста: Юнайтед пока первая и единственная команда бравшая требл и случилось это больше 20 лет назад. За все это время только Сити образца этого сезона имеет реальные шансы повторить это достижение. Требл не смог сделать ни Венгер, ни Моуриньо, ни Клопп, ни Анчелотти и ни кто бы то еще. Что касается выбора игроков, то тут нет ничего удивительного - было бы странно от игрока Юнайтед увидеть состав не из игроков Юнайтед, учитывая принципиальность соперничества. Хотя исторически противостояние Юнайтед и Сити в разы менее принципиальное, чем с Лидсом и Ливерпулем Силу этого Сити признают все, в том числе и бывшие звезды МЮ, но пока из 3 возможных кубков есть только один, поэтому по настоящему что-то обсуждать надо после того как кубков станет 3. И если это произойдет
Если Гвардиола останется, в ближайшие несколько лет вы все сами увидите )
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Кашшай Чакырович
Ответ SegaYasch
Потому что в принципе довольно странно сравнивать команды из двух разных эпох. Старые звезды МЮ и адекватные болельщики имеют полные основания говорит в таком тоне о том, что еще не состоялось Если надо напомнить, то пожалуйста: Юнайтед пока первая и единственная команда бравшая требл и случилось это больше 20 лет назад. За все это время только Сити образца этого сезона имеет реальные шансы повторить это достижение. Требл не смог сделать ни Венгер, ни Моуриньо, ни Клопп, ни Анчелотти и ни кто бы то еще. Что касается выбора игроков, то тут нет ничего удивительного - было бы странно от игрока Юнайтед увидеть состав не из игроков Юнайтед, учитывая принципиальность соперничества. Хотя исторически противостояние Юнайтед и Сити в разы менее принципиальное, чем с Лидсом и Ливерпулем Силу этого Сити признают все, в том числе и бывшие звезды МЮ, но пока из 3 возможных кубков есть только один, поэтому по настоящему что-то обсуждать надо после того как кубков станет 3. И если это произойдет
Да дело даже не в кубках ,а в уровне игры ,этот Сити играет на совершенно другом уровне , мы все помним.,что самый топовый Мю Фергюсона выглядел ,как мальчики для битья перед гвадиоловской Барселоной ,а этот Сити похож на ту Барслону в мастерстве он уступает ей ,но в физике очень сильно превосходит !
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Adilet Sarbagyshev
А Селтик не относится к числу британских клубов?
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