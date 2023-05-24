21 комментарий

Невилл сравнил «Юнайтед» и «Сити». Дуайт Йорк посоветовал экс-партнеру «повзрослеть»
Считает, что рано делать выводы.
«Сити» всего в двух победах от того, чтобы стать второй английской командой в истории, которая выиграла в один сезон АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. На сегодня единственный клуб, которому это удалось − «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона образца сезона-1998/1999.
Команда Тен Хага − одна из двух команд, которые могут помешать Пепу Гвардиоле сделать требл, а вторая − миланский «Интер».
Разговоры о том, какая команда круче − тогдашний «МЮ» или нынешний «Сити» − избежать было невозможно. В эфире Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл попытались собрать комбинированный состав из двух команд.
Легенда «Юнайтед» был не очень доволен тем, что ему пришлось делать такой выбор. Изначально он просто вставил всех игроков родного клуба, так как «Сити» еще не достиг требла. Однако в конце он сдался и выбрал Рубена Диаша, Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда. Место в основе дрим-тим потеряли Дуайт Йорк и Энди Коул, что очень не понравилось экс-игроку сборной Тринидада и Тобаго.
«Странно, что люди продолжают обсуждать эту дискуссию. Почему мы говорим об этом? Они еще даже не сделали требл. Пока они этого не сделают, никаких дебатов быть не может, − сказал Дуайт Йорк в интервью Mirror. − Знаете, есть большая вероятность, что они сделают требл. Это здорово. Если получится, то они присоединятся к элитной группе игроков. Ни одна другая британская команда не делала этого. Они не собираются пытаться затмить то, что сделали мы. Так что я просто не понимаю разговоров.
Вы спорите о том, чего не было. Это пустые дебаты. А что если они проиграют один из кубковых турниров? Все закончится. Так что давайте, ребята, скажите им, чтобы они оба [Невилл и Каррагер] повзрослели. Они говорят о вещах, о которых говорить не время».
Пара Йорк − Коул в том сезоне кошмарила защитников-соперников «Юнайтед». Дуайт забил 29 мячей во всех турнирах, Энди − 24. Эти двое внесли огромный вклад в победы клуба.
Если надо напомнить, то пожалуйста: Юнайтед пока первая и единственная команда бравшая требл и случилось это больше 20 лет назад. За все это время только Сити образца этого сезона имеет реальные шансы повторить это достижение. Требл не смог сделать ни Венгер, ни Моуриньо, ни Клопп, ни Анчелотти и ни кто бы то еще.
Что касается выбора игроков, то тут нет ничего удивительного - было бы странно от игрока Юнайтед увидеть состав не из игроков Юнайтед, учитывая принципиальность соперничества. Хотя исторически противостояние Юнайтед и Сити в разы менее принципиальное, чем с Лидсом и Ливерпулем
Силу этого Сити признают все, в том числе и бывшие звезды МЮ, но пока из 3 возможных кубков есть только один, поэтому по настоящему что-то обсуждать надо после того как кубков станет 3. И если это произойдет
Кроме того, МЮ Фергюсона не нужно было быть монстрами чтобы выигрывать трофеи, а если сравнивать составы той же Барселоны и МЮ, то в составе испанцев можно увидеть половину сборной Испании, которая тогда вынесла всех и в Европе и в Мире, а в МЮ можно обнаружить Смолинга, Эванса, Андерсена, Флетчера, Рафаэля. Так что тут еще подумать надо что круче: выиграть все со звездами или выиграть почти все с просто хорошими игроками
И с чего ты взял что Фергюсон в принципе хотел ставить такой футбол?
Или для тебя факт признание Барселоны как лучшей команды говорит именно о неумении ставить такой футбол?
Он из другого поколения, другой страны, другого футбола и другого мышления - конечно он не поставит такую игру, хотя тут больше подходит «а зачем ему такая игра?»
Точно также как Гвардиола не поставит футбол Клоппа или Моуриньо.
Твоя наивность переходит в откровенную глупость
Зачем Фергюсону такой футбол? Он где-то говорил об этом или что?
Где гарантия что будет еще ЛЧ у Гвардиолы?
Кстати, забавное наблюдение: Фергюсон последний раз ЛЧ брал в 2008, в Гвардиола в 2011 - не далеко ушел, правда?
И я после этого комментария окончательно убедился что ты не умный и ничем не отличаешься от глориков в твоем первом комментарии
Типа 2 ЛЧ за 14 лет это факт, а то что Сити еще выиграл требл это не факт
Приспособленство на высшем уровне
В автобус играет много кто, а трофеев больше всех у Моуриньо
Да, это вообще не привлекательная игра, но думает что поставить такую игру и выигрывать трофеи еще глупее, чем полагать что Фергюсон не способен поставить игру как у Барселоны, потому что Барселону он признал лучшей
И что увидим-то?
Гвардиола уже 7 лет в Сити - и?
Он топовый тренер, никто не спорит
Но отчего же он с такой красивой игрой ни разу не выиграл ЛЧ?