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«Ему недостаточно 100%». Каземиро делится впечатлениями от работы с Эриком тен Хагом

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Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Звезда «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал об опыте работы под руководством Эрика тен Хага, отметив амбициозность тренера.

Первый сезон Тен Хага в «МЮ» получился неплохим, команда близка к выходу в Лигу чемпионов, а также уже выиграла Кубок Лиги.

В интервью The National News Каземиро поделился своими впечатлениями об Эрике тен Хаге.

«Тен Хаг очень удивил меня своими амбициями. Он всегда хочет побеждать. Он всегда хочет от нас большего, потому что ему недостаточно 100%. Мы должны выкладываться более чем на 100 %. Он много работает и очень амбициозен. Эрик тен Хаг хочет изменить клуб».

«Как тренер, Эрик пользуется уважением всех игроков и болельщиков. Но я думаю, нам нужно дать ему время, потому что, несмотря на то, что мы уже выиграли один титул и достаточно близки к попаданию в Лигу чемпионов, нам нужно больше времени для прогресса. Мы видим, что тренер многое меняет в клубе. Он всегда демонстрирует стремление к победе», - добавил Каземиро.

У «Манчестер Юнайтед» осталось три матча в текущем сезоне. После встречи с «Челси» и «Фулхэмом» в Премьер-лиге «красные дьяволы» сразятся с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 3 июня.

 

 

4 комментария

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kaka10
Каземиро таки доказал Тен Хагу, что он лучше Мактомини
+2
0
+2
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Леонид Ботвинник
Ответ kaka10
Каземиро таки доказал Тен Хагу, что он лучше Мактомини
Казимиро не нужно доказывать, что он лучше Мактомини...это априори понятно ))
+2
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+2
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fellx
Ему не достаточно 100%, ему нужный все 700
0
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sLp
Дальше больше! 💪🏼
Верим в хорошо проведенное летнее ТО)
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