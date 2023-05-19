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«Он ведет вперед»: Грэм Сунесс поменял мнение о Мартинесе после того, как высмеял его рост

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Футбол Футбол

Грэм Сунесс был одним из первых экспертов, заявивших, что Лисандро Мартинес потерпит неудачу в Премьер-лиге из-за своего роста

В итоге, Сунесс поставил Мартинеса на позиции центрального защитника с Вирджилом ван Дейком в команде сезона.

Грэм рассуждал: «Манчестер Юнайтед — это те, кто должен сохранять самообладание в эти крайне важные две недели.

Я приписываю некоторое падение их формы отсутствию Лисандро Мартинеса. Они выиграли только три из шести матчей чемпионата с тех пор, как он получил травму в Севилье.

Я по-прежнему считаю, что рост будет проблемой для него в будущем, но он тот, кто ведет «Юнайтед» вперед и имеет большое влияние на окружающих.

Он один из четырех игроков «Юнайтед», которые входят в мою команду сезона, наряду с Каземиро , у которого тоже есть победный менталитет, Маркусом Рэшфордом и Бруну Фернандешем. Но игроки «Ливерпуля» доминируют в моем составе».

7 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Пускай и рост ниже среднего центрального защитника, зато надежный, быстрый, с железным характером
+6
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Амир Ким
Как будто 1.90 и 2ух метровые шкафы не ошибаются в верховой единоборстве
+6
0
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Frenkiee
У него есть хороший пас. И это важно для стиля 10Хага. Гвардиола тоже любить таких защитников. Да единственный минус это рост. Но он переполняет это за счёт характера и ловкость как мангуст
+5
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+5
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Steppenwolf
Он такое несёт, что должно быть, часто меняет своё мнение.
+1
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Samsung Galaxy
Ван Дейк в команде сезона ? 😄
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Леонид Ботвинник
Ван Дейк что делает в приличной компании ?
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Gatsby !!!
Ответ Frenkiee
У него есть хороший пас. И это важно для стиля 10Хага. Гвардиола тоже любить таких защитников. Да единственный минус это рост. Но он переполняет это за счёт характера и ловкость как мангуст
Мангуст))
0
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