7 комментариев

Грэм Сунесс был одним из первых экспертов, заявивших, что Лисандро Мартинес потерпит неудачу в Премьер-лиге из-за своего роста

В итоге, Сунесс поставил Мартинеса на позиции центрального защитника с Вирджилом ван Дейком в команде сезона.

Грэм рассуждал: «Манчестер Юнайтед — это те, кто должен сохранять самообладание в эти крайне важные две недели.

Я приписываю некоторое падение их формы отсутствию Лисандро Мартинеса. Они выиграли только три из шести матчей чемпионата с тех пор, как он получил травму в Севилье.

Я по-прежнему считаю, что рост будет проблемой для него в будущем, но он тот, кто ведет «Юнайтед» вперед и имеет большое влияние на окружающих.

Он один из четырех игроков «Юнайтед», которые входят в мою команду сезона, наряду с Каземиро , у которого тоже есть победный менталитет, Маркусом Рэшфордом и Бруну Фернандешем. Но игроки «Ливерпуля» доминируют в моем составе».