Еще и получать будет меньше.

Дэвид Де Хеа близок к тому, чтобы согласиться на продление контракта с «Манчестер Юнайтед».

Испанский голкипер присоединился к манкунианцам 12 лет назад, а с 2015 года, после обновления контракта, он получает впечатляющие 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Однако, согласно информации от Manchester Evening News, он готов умерить свои запросы, чтобы остаться в команде тен Хага, и согласиться на сокращение зарплаты.

Ко всему прочему издание сообщает, что новая сделка «не гарантирует ему статус вратаря №1 на следующий сезон».

Эрик тен Хаг доверяет испанцу, но готов рассмотреть альтернативы. А вот в руководстве «МЮ» обеспокоены формой вратаря и его ошибками, и эти сомнения отражены в снижении его заработной платы.

«Красные дьяволы» подумывают о том, чтобы подписать нового голкипера этим летом, так как Том Хитон, Джек Батленд и Дин Хендерсон могут покинуть клуб в конце сезона.

Хитон может уйти как свободный агент, так как его контракт заканчивается летом, а Батленд наверняка вернется в «Кристал Пэлас» по окончанию аренды.

Хендерсон, который произвел фурор, выступая за «Ноттингем Форест» хочет регулярно играть в Премьер-лиге, и еще неизвестно, готов ли тен Хаг позволить ему полноценно конкурировать с Де Хеа. Контракт воспитанника «Юнайтед» действует до 2026 года, но он не согласен греть лавку после отличного сезона, проведенного в аренде. Однако есть большая проблема — Хендерсону предстоит операция, и процесс восстановления может занять не один месяц. Он наверняка пропустит предсезонку, и это не поможет ему в борьбе за право быть первым голкипером.