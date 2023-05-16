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Де Хеа близок к подписанию нового контракта с «МЮ». Однако это «не гарантирует ему статус вратаря №1»

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Еще и получать будет меньше.

Дэвид Де Хеа близок к тому, чтобы согласиться на продление контракта с «Манчестер Юнайтед».

Испанский голкипер присоединился к манкунианцам 12 лет назад, а с 2015 года, после обновления контракта, он получает впечатляющие 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Однако, согласно информации от Manchester Evening News, он готов умерить свои запросы, чтобы остаться в команде тен Хага, и согласиться на сокращение зарплаты.

Ко всему прочему издание сообщает, что новая сделка «не гарантирует ему статус вратаря №1 на следующий сезон».

Эрик тен Хаг доверяет испанцу, но готов рассмотреть альтернативы. А вот в руководстве «МЮ» обеспокоены формой вратаря и его ошибками, и эти сомнения отражены в снижении его заработной платы.

«Красные дьяволы» подумывают о том, чтобы подписать нового голкипера этим летом, так как Том Хитон, Джек Батленд и Дин Хендерсон могут покинуть клуб в конце сезона. 

Хитон может уйти как свободный агент, так как его контракт заканчивается летом, а Батленд наверняка вернется в «Кристал Пэлас» по окончанию аренды.

Хендерсон, который произвел фурор, выступая за «Ноттингем Форест» хочет регулярно играть в Премьер-лиге, и еще неизвестно, готов ли тен Хаг позволить ему полноценно конкурировать с Де Хеа. Контракт воспитанника «Юнайтед» действует до 2026 года, но он не согласен греть лавку после отличного сезона, проведенного в аренде. Однако есть большая проблема — Хендерсону предстоит операция, и процесс восстановления может занять не один месяц. Он наверняка пропустит предсезонку, и это не поможет ему в борьбе за право быть первым голкипером.

 

2 комментария

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Dm Kznts
200 тыс в неделю...
отличный сезон в нотингем форест...
откуда Стебакова тащит столь отборный бред??
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Чёрный тюльпан
Нойер таки станет самым высокооплачиваемым голкипером в футболе, правда ненадолго, потому что его контракт тоже длится до лета 24-го, а если Бавария и будет продлять, то уже с понижением. Но всё равно Давидик останется при 200 тыс. фунтах в неделю самым высокооплачиваемым голкипером в АПЛ, потому что у Кепы и Алиссона на 50 тыс. меньше. Выше него среди ТОП5 лиг будут Облак (скорей всего новый лидер в рейтинге, потому что я ошалел, когда узнал, сколько Атлетико ему платит - 400577 евро в неделю), Куртуа (288462 евро в неделю), Долларумма (244808 евро в неделю), Шченсны (231538 евро в неделю, разница со следующим вратарём в Серии А почти в 3 раза, т.к. Ханданович получает 89038 евро в неделю).
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