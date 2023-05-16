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Один игрок «МЮ» попал в команду недели по версии ВВС – это не Варан и не Бруну

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«Манчестер Юнайтед» одержал важнейшую победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0 на выходных и продолжил борьбу за место в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

Рафаэль Варан стал ключевым игроком в защите, а Бруну Фернандеш был угрозой в атаке.

Голами отметились Антони Марсьяль и Алехандро Гарначо, но именно Антони попал в Команду недели по версии BBC.

Эксперт Гарт Крукс сказал: «Звездой шоу был Антони, он выглядел потрясающе в тот день. Способности бразильца не вызывают сомнений, но слишком часто против сильных команд ему приходится тяжело, и он позволяет своему разочарованию взять над собой верх».

«Эрик Тен Хаг должен этим летом объяснить Антони, что такие команды, как «Барселона», «Реал» и «Бавария» будут использовать эту его слабость — и если он хочет остаться в «МЮ», то он также должен противостоять им».

Вот как выглядит команда недели по версии ВВС:

1 комментарий

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homer2018
Как раз против Барселоны в ответном матче ЛЕ Антони сыграл очень хорошо
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