Тен Хаг хочет дать второй шанс Дину Хендерсону. На ошибки Де Хеа становится сложно закрывать глаза
Вернется уже летом.
Согласно информации от The Times, «Манчестер Юнайтед» намерен дать Дину Хендерсону еще один шанс зарекомендовать себя, когда он вернется из аренды в «Ноттингем Форест».
Английский вратарь присоединился к манкунианцам в 14 лет. Он не раз уходил в аренды на молодежном уровне, но с лета 2020 по 2022 год ему, как игроку первой команды, удалось провести лишь 29 матчей в составе «красных дьяволов».
Летом 2022, когда Дин отправился в аренду в «Форест», он сделал несколько резких комментариев в адрес «красных дьяволов» за то, что ему не дали достаточно игрового времени. «МЮ» всегда предпочитал Давида Де Хеа в воротах, и это не изменилось даже при Эрике тен Хаге.
Тем не менее, Де Хеа склонен к ошибкам, как в последнем матче с «Вест Хэмом», а его неспособность играть ногами продолжает оставаться объектом для критики.
Команде необходим надежный и активный вратарь, и у Хендерсона есть способности, чтобы добиться успеха.
В этом сезоне молодой вратарь пропустил 33 мяча в 20 играх за «Форест», 6 матчей сохранив сухими. О его способностях высоко отзываются многие эксперты.
С «Манчестер Юнайтед» Хендерсона связывает контракт, рассчитанный до 2025 года.
2 комментария