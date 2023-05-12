Вернется уже летом.

Согласно информации от The Times, «Манчестер Юнайтед» намерен дать Дину Хендерсону еще один шанс зарекомендовать себя, когда он вернется из аренды в «Ноттингем Форест».

Английский вратарь присоединился к манкунианцам в 14 лет. Он не раз уходил в аренды на молодежном уровне, но с лета 2020 по 2022 год ему, как игроку первой команды, удалось провести лишь 29 матчей в составе «красных дьяволов».

Летом 2022, когда Дин отправился в аренду в «Форест», он сделал несколько резких комментариев в адрес «красных дьяволов» за то, что ему не дали достаточно игрового времени. «МЮ» всегда предпочитал Давида Де Хеа в воротах, и это не изменилось даже при Эрике тен Хаге.

Тем не менее, Де Хеа склонен к ошибкам, как в последнем матче с «Вест Хэмом», а его неспособность играть ногами продолжает оставаться объектом для критики.

Команде необходим надежный и активный вратарь, и у Хендерсона есть способности, чтобы добиться успеха.

В этом сезоне молодой вратарь пропустил 33 мяча в 20 играх за «Форест», 6 матчей сохранив сухими. О его способностях высоко отзываются многие эксперты.

С «Манчестер Юнайтед» Хендерсона связывает контракт, рассчитанный до 2025 года.