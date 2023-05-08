9 комментариев

Одна из них играет в АПЛ.

аПо данным ESPN, будущее Давида де Хеа в качестве бесспорного первого номера «Юнайтед» после поражения от «Вест Хэма» находится под угрозой.

Ожидается, что испанец продлит контракт, но, скорее всего, в следующем сезоне ему будет брошен серьезный вызов.

Скаутская команда клуба уже подготовила список вратарей, за которыми нужно следить на предмет возможного летнего трансфера. В него точно вошли голкипер «Брентфорда» Давид Райя и Диогу Кошта из «Порту».

Райя впечатляет в АПЛ, записав на свой счет 10 «сухих» матчей. Кошта − первый номер в «Порту» и сборной Португалии, но его цена превышает 80 млн евро, что явно затруднит переход.