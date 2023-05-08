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Де Хеа может потерять статус первого номера «Юнайтед». Ему уже нашли два варианта замены

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Давид Райя Давид Райя
Диогу Кошта Диогу Кошта
Футбол Футбол

Одна из них играет в АПЛ.

аПо данным ESPN, будущее Давида де Хеа в качестве бесспорного первого номера «Юнайтед» после поражения от «Вест Хэма» находится под угрозой.

Ожидается, что испанец продлит контракт, но, скорее всего, в следующем сезоне ему будет брошен серьезный вызов.

Скаутская команда клуба уже подготовила список вратарей, за которыми нужно следить на предмет возможного летнего трансфера. В него точно вошли голкипер «Брентфорда» Давид Райя и Диогу Кошта из «Порту».

Райя впечатляет в АПЛ, записав на свой счет 10 «сухих» матчей. Кошта − первый номер в «Порту» и сборной Португалии, но его цена превышает 80 млн евро, что явно затруднит переход.

9 комментариев

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mansur_axe
Давно уже пора было менять, как и пол команды. Теперь уже ждать летнее окно.
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Любезный Коссутий
Райя отправит старичка на лавку
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Алан Кайтуков
Надо выходить в ЛЧ, от этого будет зависить ТО
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AERN
в первую очередь тренера надо поменять.
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Добрый Ноунейм
Ливаковича бы взяли. Не супер, но неплохой вариант. Хороший возраст, явно способен навязать конкуренцию
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Fortus27
Просто МЮ надо спонсора поменять.
Показ Тимвьювера (программы для удаленного доступа), на форме Де Хеа, какбы намекает)
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Максим Маслов
Ответ mansur_axe
Давно уже пора было менять, как и пол команды. Теперь уже ждать летнее окно.
если оно не будет провалено из-за затягивания с продажей
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Рамиль Кизимов
Ответ Максим Маслов
если оно не будет провалено из-за затягивания с продажей
Продажа уже затянута, почти середина мая, ничего непонятно, кому и продадут ли вообще. В очередной раз МЮ будет бросаться мешком денег в августе
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Чёрный тюльпан
Ответ Fortus27
Просто МЮ надо спонсора поменять. Показ Тимвьювера (программы для удаленного доступа), на форме Де Хеа, какбы намекает)
TeamViewer ещё с середины сезона не является спонсором МЮ, они отказались от соглашения, но почему-то Манчестер, как бестолочи, играют с их логотипом до момента, пока не найдут нового спонсора. Лучше бы без спонсора играли, чем бесплатно пиарили немцев, которые слились.
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