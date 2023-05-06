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Де Хеа — худший, Бруну — топ. Оценки «Манчестер Юнайтед» за матч с «Вест Хэмом»

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Еще одно поражение на выезде.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1 в гостях.

В этом сезоне манкунианцы сыграли 18 игр в Премьер-лиге не на «Олд Траффорд», и только 7 из них закончились победой. На этот раз команда тен Хага потеряла очки, пропустив из-за кошмарной ошибки Давида Де Хеа в первом тайме.

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Во второй половине матча «МЮ» не выглядел так, будто ему надо отыгрываться, оживилась команда только на добавленных минутах, создав несколько опасных моментов. Но в итоге им не удалось исправить ситуацию и встреча завершилась поражением. 

Очевидно, что наименьшую оценку за этот матч получил Давид Де Хеа — портал SofaScore поставил ему 6.2. Однако немало игроков «Юнайтед» получили примерно такие же баллы.

Лучшими в составе манкуницанцев стали Бруну и Антони, которые создавали всю опасность около ворот соперника.

Оценки всей команды:

И показатели всей команды («МЮ» в правой колонке):

Какие у вас мысли после этого матча?

2 комментария

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Артур Анадян
Достаточно ли он хороший футболист для МЮ? Фердинанд ©
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fellx
"Лучший МЮ за последние 10 лет"©
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