Еще одно поражение на выезде.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1 в гостях.

В этом сезоне манкунианцы сыграли 18 игр в Премьер-лиге не на «Олд Траффорд», и только 7 из них закончились победой. На этот раз команда тен Хага потеряла очки, пропустив из-за кошмарной ошибки Давида Де Хеа в первом тайме.

Во второй половине матча «МЮ» не выглядел так, будто ему надо отыгрываться, оживилась команда только на добавленных минутах, создав несколько опасных моментов. Но в итоге им не удалось исправить ситуацию и встреча завершилась поражением.

Очевидно, что наименьшую оценку за этот матч получил Давид Де Хеа — портал SofaScore поставил ему 6.2. Однако немало игроков «Юнайтед» получили примерно такие же баллы.

Лучшими в составе манкуницанцев стали Бруну и Антони, которые создавали всю опасность около ворот соперника.

Оценки всей команды:

И показатели всей команды («МЮ» в правой колонке):

Какие у вас мысли после этого матча?