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Де Хеа, как так?! Давид совершил кошмарную ошибку и позволил «Вест Хэму» забить 😱🧤

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Футбол Футбол

Теперь команде тен Хага надо отыгрываться.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» играет в гостях у «Вест Хэма», и в первом тайме команда тен Хага пропустила очень обидный гол по вине Давида Де Хеа.

Бенрахма получил мяч в центре поля и, подбежав к штрафной, без особых усилий ткнул по мячу в сторону ворот манкунианцев, чтобы избавиться от давления Линделефа. 

Ничто не мешало Де Хеа парировать удар, но он лишь слегка прикоснулся к мячу, а тот проскочил вдоль штанги в угол ворот.

Кошмарная ошибка опытного голкипера, которая поставила «Юнайтед» в очень неудобное положение. Если «красные дьяволы» не исправят ситуацию во второй половине матча, то это может серьезно помешать команде тен Хага в гонке за место в топ-4.

Что это было?

 

19 комментариев

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Stas Nadtochy
Спасибо, оценил скорость и траекторию мяча по скриншотам. Сложил их вместе, вычислил траекторию и провел линию удара. Не зря геометрию в школе учил, так и знал, что буду смотреть видео по скриншотам на шпротс ру
+46
0
+46
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Alexandr Sokolov
о, любимая рубрика для тренировки мозга - представь гол по картинкам))) ну хоть не одна, уже спасибо
+25
0
+25
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Max Payne
По фото никаких ошибок не наблюдаю
+9
0
+9
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Евгений Недосекин
Да и без привоза ДДХ МЮ мертвейший по игре. Вопросы к тренеру большие, где атака против гораздо более слабого коллектива?
+7
-1
+6
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Cliff Booth
Видео - https://youtu.be/WnDbrTP9tV8
+5
0
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Dmitrij Za
Т е команда месяц претендовавшая чуть ли не на АПЛ при правильных условия, должна была с легкостью дойти до ЛЕ и побороться за финал в ФА, проигрывает команде борющейся за выживания 0-1 и виноват только вратарь, ну да
+5
-1
+4
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Answer1
Ответ Евгений Недосекин
Да и без привоза ДДХ МЮ мертвейший по игре. Вопросы к тренеру большие, где атака против гораздо более слабого коллектива?
Ну мертвейший нет все-таки. До гола Вест Хэма, именно МЮ мог забивать трижды и тогда была бы совсем другая игра. А теперь Вест Хэм закрылся и играет в свою комфортную игру на контратаках.
+5
-1
+4
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Евгений Недосекин
Ответ Answer1
Ну мертвейший нет все-таки. До гола Вест Хэма, именно МЮ мог забивать трижды и тогда была бы совсем другая игра. А теперь Вест Хэм закрылся и играет в свою комфортную игру на контратаках.
Ну есть разница между реальной атакой и изображением деятельности
+3
0
+3
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Марк Вайс
Ответ Dmitrij Za
Т е команда месяц претендовавшая чуть ли не на АПЛ при правильных условия, должна была с легкостью дойти до ЛЕ и побороться за финал в ФА, проигрывает команде борющейся за выживания 0-1 и виноват только вратарь, ну да
в январе за квадрупл собирались бороться
+4
-1
+3
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Илья Ворошилов
И стоит ли его продлевать ?
+2
0
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Дядя Тима
Пристально не слежу за де Хея и мю в частности но по мне самый высокооплачиваемый вратарь в мире ,привозит регулярно много и стоит ли его продлять ,вопрос
+1
0
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Malik Seferbekov
Ответ Евгений Недосекин
Да и без привоза ДДХ МЮ мертвейший по игре. Вопросы к тренеру большие, где атака против гораздо более слабого коллектива?
При чем тут тренер? Ему что самому за них на поле выйти чтоли? Играть не будут до тех пор пока весь состав не поменяют на молодых голодных на победы игроков! Долой всяких зажравшихся звезд! Тот же Кейн через пару месяцев забьет на игру получив жирный контракт! Эриксен,Марсьяль,Антони,Санчо,Мага,Маласия,тот же Каземиро опух уж больно в последних играх вообще ерунду метет,всех долой на выход!!!Мне больно смотреть на игру команды за которую болею с 1994 года! Тьфууууу... этих упавших ниже плинтуса уже никакой тренер не спасет,урезать зарплаты на минимум и пусть валят те кто не согласен!!! Будут результаты будет и зарплата,нет результата удерживать с зарплаты,вот тогда заиграют все!!!
+1
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Нурбек Лесбеков
😡😡😡 просто так
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qassob
Нет конкуренции и Дэвид поплыл
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Леонид Ботвинник
Ответ Answer1
Ну мертвейший нет все-таки. До гола Вест Хэма, именно МЮ мог забивать трижды и тогда была бы совсем другая игра. А теперь Вест Хэм закрылся и играет в свою комфортную игру на контратаках.
А чего не забили ?
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Ksandvankneshas
Ответ Евгений Недосекин
Да и без привоза ДДХ МЮ мертвейший по игре. Вопросы к тренеру большие, где атака против гораздо более слабого коллектива?
Если бы де Хеа не привёз, то игра так и завершилась бы унылыми 0:0 , по-моему. Да, это всего лишь одно очко, но это лучше чем ноль. Второй матч в сезоне де Хеа самолично лишает команду очков.
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red hikkikomori
Ответ Malik Seferbekov
При чем тут тренер? Ему что самому за них на поле выйти чтоли? Играть не будут до тех пор пока весь состав не поменяют на молодых голодных на победы игроков! Долой всяких зажравшихся звезд! Тот же Кейн через пару месяцев забьет на игру получив жирный контракт! Эриксен,Марсьяль,Антони,Санчо,Мага,Маласия,тот же Каземиро опух уж больно в последних играх вообще ерунду метет,всех долой на выход!!!Мне больно смотреть на игру команды за которую болею с 1994 года! Тьфууууу... этих упавших ниже плинтуса уже никакой тренер не спасет,урезать зарплаты на минимум и пусть валят те кто не согласен!!! Будут результаты будет и зарплата,нет результата удерживать с зарплаты,вот тогда заиграют все!!!
Как причем тренер, что ему мешает молодежь ставить играть? С остальным, что вы написали, полностью согласен
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RKarpov
Ответ Answer1
Ну мертвейший нет все-таки. До гола Вест Хэма, именно МЮ мог забивать трижды и тогда была бы совсем другая игра. А теперь Вест Хэм закрылся и играет в свою комфортную игру на контратаках.
Что ж не забил то? "Сильнейший коллектив"..
Каким, интересно образом, ты смог определить, какой из коллективов есть сильнейший?
Неужели по счёту?

А Де Хеа, не настолько виноват, как его пытаются представить. Мяч просто непредсказуемо (от кочки и пр.) отскочил не так, как это ожидалось. Шансов перестроиться не было - просто не повезло. Такое, к сожалению бывает.
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Max Payne
Ответ Stas Nadtochy
Спасибо, оценил скорость и траекторию мяча по скриншотам. Сложил их вместе, вычислил траекторию и провел линию удара. Не зря геометрию в школе учил, так и знал, что буду смотреть видео по скриншотам на шпротс ру
Геометричка лойс влепит
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