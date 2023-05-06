19 комментариев

Де Хеа, как так?! Давид совершил кошмарную ошибку и позволил «Вест Хэму» забить 😱🧤
Теперь команде тен Хага надо отыгрываться.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» играет в гостях у «Вест Хэма», и в первом тайме команда тен Хага пропустила очень обидный гол по вине Давида Де Хеа.
Бенрахма получил мяч в центре поля и, подбежав к штрафной, без особых усилий ткнул по мячу в сторону ворот манкунианцев, чтобы избавиться от давления Линделефа.
Ничто не мешало Де Хеа парировать удар, но он лишь слегка прикоснулся к мячу, а тот проскочил вдоль штанги в угол ворот.
Кошмарная ошибка опытного голкипера, которая поставила «Юнайтед» в очень неудобное положение. Если «красные дьяволы» не исправят ситуацию во второй половине матча, то это может серьезно помешать команде тен Хага в гонке за место в топ-4.
Что это было?
Каким, интересно образом, ты смог определить, какой из коллективов есть сильнейший?
Неужели по счёту?
А Де Хеа, не настолько виноват, как его пытаются представить. Мяч просто непредсказуемо (от кочки и пр.) отскочил не так, как это ожидалось. Шансов перестроиться не было - просто не повезло. Такое, к сожалению бывает.