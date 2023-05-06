19 комментариев

Теперь команде тен Хага надо отыгрываться.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» играет в гостях у «Вест Хэма», и в первом тайме команда тен Хага пропустила очень обидный гол по вине Давида Де Хеа.

Бенрахма получил мяч в центре поля и, подбежав к штрафной, без особых усилий ткнул по мячу в сторону ворот манкунианцев, чтобы избавиться от давления Линделефа.

Ничто не мешало Де Хеа парировать удар, но он лишь слегка прикоснулся к мячу, а тот проскочил вдоль штанги в угол ворот.

Кошмарная ошибка опытного голкипера, которая поставила «Юнайтед» в очень неудобное положение. Если «красные дьяволы» не исправят ситуацию во второй половине матча, то это может серьезно помешать команде тен Хага в гонке за место в топ-4.

Что это было?