«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Гарначо, соглашение вингера с клубом заключено до лета 2028 года.

В этом сезоне Алехандро провел 32 матча за «красных дьяволов», забил пять голов и отдал шесть ассистов. В марте полузащитник получил травму и выбыл из строя, недавно Тен Хаг сообщил, что юноша уже вернулся к тренировкам.

Аргентинцу всего 18 лет, но он уже стал одной из ярчайших звезд нынешнего «МЮ». Конечно, Гарначо, самому молодому игроку команды, необходимы помощь и советы от более опытных одноклубников. К счастью, в «Юнайтед» Алехандро нашел таких людей.

В интервью MUTV Гарначо рассказал, с кем из футболистов «МЮ» у юноши самые теплые отношения:

«С самого первого дня, когда я только вошел в раздевалку, они обращались со мной, как с одним из членов команды. Я самый молодой парень из всей команды, и такие игроки, как Лисандро Мартинес, который такой… Ну, среди парней я говорю, что он мне как отец. Он ведет себя, как мой папа. Когда нужно, он меня отчитывает. Когда я с чем-то справляюсь хорошо, он мне так и говорит. При этом он всегда старается мне во всем помочь.

В команде также есть Бруну Фернандеш, с которым мы достаточно близки. Он тоже помогает мне всем, чем может. Еще я дружу с Де Хеа, мы говорим на одном языке, мы с ним очень близки и хорошо ладим друг с другом. Они все мне очень помогают».

Но Алехандро пора начинать взрослеть, ведь совсем скоро он сам станет отцом. Гарначо и его девушка сообщили, что ждут ребенка. Пара уже определилась с именем малыша, его назовут Энцо.

Получается, Мартинес, в каком-то смысле, скоро станет дедушкой.