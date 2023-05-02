Некоторые из них уже завершили карьеры.

В прошлом месяце стало известно, что 43-летний бывший защитник «Юнайтед» и сборной Англии Уэс Браун признан банкротом. По данным Daily Mail, англичанин влез в шестизначный долг перед HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам) и просрочил платежи за автомобиль. Скорее всего, речь идет о лизинге и долге в несколько тысяч фунтов.

Также утверждается, что Браун потерял миллионы на неудачных сделках с недвижимостью, которые уничтожили его состояние. В прошлом году защитник развелся с женой, у пары трое общих детей. Из-за дорогостоящего образа жизни англичанин оказался в затруднительном положении.

Тот же источник сообщает, что бывшие одноклубники по «Юнайтед» Уэйн Руни и Майкл Кэррик пытаются помочь своему товарищу. Но в деле включились не только они: Маркус Рэшфорд сдает одну из своих квартир Уэсу Брауну по «товарищеской ставке».

«Может показаться, что Уэс зарабатывал большие деньги. Для большинства людей так оно и было, но проблема была в том, что он пытался поддерживать образ жизни тех одноклубников, которые получали в пять или шесть раз больше, чем он, − рассказывает знакомый с ситуацией источник. − Большая часть его денег пропала в неудачных сделках с недвижимостью. Он переплатил за ферму, в которой живет его жена. Он потратил что-то около 6-7 млн фунтов на ее покупку. Позже ферму пытались перепродать, но даже снизив цену до 4,75 млн, не смогли. Предыдущий дом выставляли на продажу за 4,5 млн фунтов, но его не могли сплавить семь лет и в итоге сделка составила 2,4 млн фунтов».

В составе «Юнайтед» Уэс Браун выиграл пять титулов АПЛ, две Лиги чемпионов, два Кубка Англии и Кубка Лиги. Также в его активе 23 матча за сборную Англии.