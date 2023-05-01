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«Я работаю в тренажерном зале»: Ван де Бек объясняет, как он опережает график по возвращению после травмы

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Донни ван де Бек Донни ван де Бек
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Говоря о том, как долго ему еще предстоит восстановиться после травмы, Донни ван де Бек сказал:

«Я занят восстановлением после травмы, и все идет хорошо.

Трудно сказать вам время, мы должны посмотреть, как все пойдет. Я много занимаюсь в спортзале и приближаюсь к выходу на поле, что положительно. Я недалеко».

Голландец должен был вылететь до конца сезона после неприятной травмы в матче с «Борнмутом» в начале января. Тем не менее, он, похоже, хорошо восстанавливается и вполне может вернуться к концу сезона.

Ван де Бек провел 10 матчей под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне, пока не получил травму.

1 комментарий

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Травма у Ван Де Бека очень жуткая, по фото даже видно как изогнулась нога. Выздоровления самое главное и возвращение в строй
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