Говоря о том, как долго ему еще предстоит восстановиться после травмы, Донни ван де Бек сказал:

«Я занят восстановлением после травмы, и все идет хорошо.

Трудно сказать вам время, мы должны посмотреть, как все пойдет. Я много занимаюсь в спортзале и приближаюсь к выходу на поле, что положительно. Я недалеко».

Голландец должен был вылететь до конца сезона после неприятной травмы в матче с «Борнмутом» в начале января. Тем не менее, он, похоже, хорошо восстанавливается и вполне может вернуться к концу сезона.

Ван де Бек провел 10 матчей под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне, пока не получил травму.