Все дело в довольно странной диете.

Во время совместной работы в миланском «Интере» Эшли Янга и Конте тренер прозвал игрока «машиной». И даже сейчас, когда защитнику уже 37 лет, на нем нет признаков ржавчины.

В воскресенье «Астон Вилле» предстоит сыграть против «Юнайтед», бывшего клуба Янга. Эшли постарается помочь своей нынешней команде не выпасть из борьбы за еврокубки.

В октябре после увольнения Стивена Джеррарда команду возглавил Унаи Эмери и на «Вилла Парк» все изменилось до неузнаваемости. Универсальный Янг сейчас играет на позиции правого защитника и стал самым стабильным игроком команды. На днях тренер даже пошутил, что отец троих детей выглядит на 25 лет.

На самом же деле Эшли Янг на три месяца старше Уэйна Руни, который уже вовсю тренирует, а также на шесть лет старше и.о. главного тренера «Тоттенхэма» Райана Мэйсона. Впервые англичанин сыграл за «Виллу» с 2007 по 2011 год, а вернулся в июне 2021 года.

«Игроки смотрели на меня и говорили: «Как ты все еще продолжаешься играть?» Нужно иметь голод, а также быть в форме. Я знаю, как поддерживать свое тело в хорошем состоянии и быть готовым к следующей игре. В 37 лет все еще участвовать в турнирах − это уже достижение. Игра за «Интер» Конте сделала меня еще более физически крепким, хотя все равно было тяжело.

Мне было очень приятно, когда он назвал меня «машиной», и, надеюсь, эта машина сможет продолжать работать. В прошлом сезоне я начинал играть в центре полузащиты вместе с Карни Чуквуэмекой и спросил его, когда он родился. Он ответил, что в октябре 2003 года, а я сказал ему, что в сентябре того же года я дебютировал за «Уотфорд».

И вот мы вместе начинаем игру, и я понял, что он еще даже не родился, когда я дебютировал. Так что, да, я иногда чувствую себя немного старым. Но в то же время я здесь для того, чтобы общаться с молодыми игроками и помогать им. Многое сказано о молодом поколении игроков, и некоторые считают, что они уже всего достигли, а другие хотят совершенствоваться.

Я провел два дня тренировок с Джейкобом Рэмзи и сразу же понял, что он станет великим игроком не только для «Виллы», но и для страны. В тренажерном зале я взял его под свое крыло, и мы говорим о том, как делать все правильно.

Если вернуться к моим 20 годам, то вы бы ни за что не застали меня рядом с ледяной ванной. Но, изучив науку, это место стало для меня лучшим другом. Я постоянно нахожусь там и нуждаюсь в ней для восстановления. Много говорят о диете и о том, что нужно знать, что есть, что пить. Но я не отказываюсь от всего. Я очень люблю сладкое, виню в этом отца, и у меня полный шкаф конфет, шоколада и печенья. Хотел бы я сказать, что ем их только после игры, но...»

Уже завтра «Астон Вилла» сыграет на «Олд Траффорд», где Эшли Янг был капитаном на протяжении 8,5 лет. Последний раз «львы» проигрывали 18 февраля «Арсеналу» (2:4), а их беспроигрышная серия растянулась на десять матчей. Она включает 8 побед и всего 2 ничьи.