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Он остается. Тен Хаг сообщил о том, где будет заканчивать сезон Гарначо

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Маскерано вряд ли будет доволен.

Сегодня «Юнайтед» и молодой игрок клуба Алехандро Гарначо объявили о продлении контракта до 2028 года. Аргентинец − воспитанник «красных дьяволов». Он присоединился к академии в 2020 году, перебравшись туда из «Атлетико». По данным ресурса Capology, годовая зарплата Гарначо составляла всего 364 тысячи фунтов. Сейчас она явно подрастет.

Сразу после подписания контракта главный тренер клуба Эрик тен Хаг подтвердил, что «Юнайтед» не отпустит Алехандро в молодежную сборную Аргентины, которая примет участие в чемпионате мира U20.

Турнир начнется 20 мая, что исключило бы участие игрока в финале Кубка Англии. «Нет, мы его не отпускаем», − кратко резюмировал тренер.

Сейчас игрок продолжает восстановление от повреждения, но уже в скором времени вернется на поле. В этом сезоне АПЛ Гарначо сыграл в 15 матчах, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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