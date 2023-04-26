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«В этом он потерпел неудачу». Неманя Видич объясняет, чему Уэйн Руни должен был научиться у Криштиану Роналду

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Легенда «Манчестер Юнайтед» Неманя Видич отметил, что Уэйну Руни стоило поучиться у Криштиану Роналду целеустремленности и отношению к работе.

Выступая на YouTube-канале Рио Фердинанда FIVE, сербский центральный защитник заявил, что Роналду вместо того, чтобы радоваться жизни, неустанно работал над осуществлением своей мечты в начале карьеры. Следовательно, он заслужил все то, что у него есть сегодня.

«Вы видите Криштиану в Instagram, все эти кричащие вещи, роскошный образ жизни, но он этого заслуживает. В возрасте 18, 19, 21 года у него уже был характер – он много работал, не гулял, боролся за свою мечту, поэтому заслужил все, что имеет сейчас. Уэйн Руни потерпел неудачу в этом плане, на мой взгляд».

 

«Если бы Руни был ближе по менталитету к Криштиану Роналду, то он мог бы добиться гораздо большего. Это мое мнение. Физически Руни был великолепен, технически тоже. Он отличный товарищ по команде, вы хотите, чтобы такой игрок был на поле».

«Криштиану и Руни очень похожи. Но Роналду поднялся намного выше благодаря  менталитету, готовности усердно работать, совершенствоваться, ставить цели. Я не говорю, что Уэйн не был целеустремленным, но он выезжал чисто на своем таланте. Он не вкладывался в свое тело, в дополнительные тренировки».

Уэйн Руни - легенда. Он является рекордсменом по количеству голов за «Манчестер Юнайтед», у него 253 мяча и 17 трофеев в клубе.

Однако если сравнивать достижения, то Роналду, несомненно, превосходит своего бывшего товарища по команде.

5 комментариев

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ASH11
Конечно, Неманье виднее, но Руни был бойцом изначально, в отличии от того же Роналду. Это его даже в какой-то степени погубило - было несколько неприятных травм. В тоже время, я почти уверен, что остался бы САФ дольше, и Руни был бы еще долго в обойме. Он бы вполне мог бы слепить из него второго Скоулза. Ван Галу, и тем более Моуриньо это не нужно было.
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+10
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onsigne
Как будто Руни не ведёт роскошный образ жизни, если не светит раз в день новой машиной в инсте. Ещё играя в МЮ он стал самым богатым спортсменом в Англии, при этом не продавая свое тело и переделанное платическими хирургами лицо, как Роналду, а будучи в медийном поле скорее шреком, пьяницей и толстяком.
Вообще разговоры о том, что Руни не до конца реализовался, особенно на фоне сравнений с Роналду - полный бред.
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Hella black
Ну сказать по правде,ментально,КриРо пиковый,был машиной,просто монстр 👿 !
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MU-SAF. Scorp.
Про шикарный образ жизни это вообще ни о чём!! Каждый из них живёт как хочет !!
Но мой любимый игрок это Руни !!
Он был абсолютно командным игроком и умел на поле всё!!! А Ван Гал и Маур разрушили состав МЮ до основания (( Один продал ( Нани, Рафаэля, Ди Марию ) другой выдавил Руни (((
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Decard Show
Португалец7 был как Тони Старк или Брюс Уейн! Совершенствовал год за годом! Даже против меси он создал для себя бронекостюм-Халкбастера и навалял аргентинца!
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