Легенда «Манчестер Юнайтед» Неманя Видич отметил, что Уэйну Руни стоило поучиться у Криштиану Роналду целеустремленности и отношению к работе.

Выступая на YouTube-канале Рио Фердинанда FIVE, сербский центральный защитник заявил, что Роналду вместо того, чтобы радоваться жизни, неустанно работал над осуществлением своей мечты в начале карьеры. Следовательно, он заслужил все то, что у него есть сегодня.

«Вы видите Криштиану в Instagram, все эти кричащие вещи, роскошный образ жизни, но он этого заслуживает. В возрасте 18, 19, 21 года у него уже был характер – он много работал, не гулял, боролся за свою мечту, поэтому заслужил все, что имеет сейчас. Уэйн Руни потерпел неудачу в этом плане, на мой взгляд».

«Если бы Руни был ближе по менталитету к Криштиану Роналду, то он мог бы добиться гораздо большего. Это мое мнение. Физически Руни был великолепен, технически тоже. Он отличный товарищ по команде, вы хотите, чтобы такой игрок был на поле».

«Криштиану и Руни очень похожи. Но Роналду поднялся намного выше благодаря менталитету, готовности усердно работать, совершенствоваться, ставить цели. Я не говорю, что Уэйн не был целеустремленным, но он выезжал чисто на своем таланте. Он не вкладывался в свое тело, в дополнительные тренировки».

Уэйн Руни - легенда. Он является рекордсменом по количеству голов за «Манчестер Юнайтед», у него 253 мяча и 17 трофеев в клубе.

Однако если сравнивать достижения, то Роналду, несомненно, превосходит своего бывшего товарища по команде.