По словам аргентинского журналиста Дамиана Вильягра из TyC Sports, Алехандро Гарначо, скорее всего, присоединится к молодежной сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира в Индонезии в следующем месяце.

Турнир начнется 20 мая и продлится до 11 июня. Это означает, что даже если Аргентина выйдет в четвертьфинал 4 июня, Гарначо пропустит финал Кубка Англии с «Манчестер Сити» накануне.

Ранее в сообщениях указывалось, что «Юнайтед» заблокировал участие 18-летнего игрока. Тем не менее трудно отказать в просьбе играть за сборную, особенно после того, как в декабре взрослая команда выиграла Кубок мира.