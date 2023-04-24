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Сыграет ли Гарначо за Аргентину на молодежном ЧМ? Успеет ли вернуться к финалу Кубка Англии?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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По словам аргентинского журналиста Дамиана Вильягра из TyC Sports, Алехандро Гарначо, скорее всего, присоединится к молодежной сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира в Индонезии в следующем месяце.

Турнир начнется 20 мая и продлится до 11 июня. Это означает, что даже если Аргентина выйдет в четвертьфинал 4 июня, Гарначо пропустит финал Кубка Англии с «Манчестер Сити» накануне.

Ранее в сообщениях указывалось, что «Юнайтед» заблокировал участие 18-летнего игрока. Тем не менее трудно отказать в просьбе играть за сборную, особенно после того, как в декабре взрослая команда выиграла Кубок мира.

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