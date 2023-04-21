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Без Магуайра. Новости команд и возможные составы на матч «МЮ» – «Брайтон»

Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии. «Дьяволы» вылетели из Лиги Европы, поэтому подопечные Тен Хага должны побороться за трофей.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч. 

Новости команд

«Брайтон»

«Чайки» останутся без нескольких важных для команды игроков. Встречу с «Юнайтед» пропустят Эван Фергюсон, Йоэл Велтман, Тарик Лэмпти и Адам Лаллана, все футболисты травмированы.

«Манчестер Юнайтед»

Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан все еще травмированы, Алехандро Гарначо и Донни ван де Бек также продолжают восстанавливаться.

Антони Марсьяль, скорее всего, пропустит кубковую встречу из-за повреждения, полученного в матче с «Севильей», а Харри Магуайр дисквалифицирован.

Возможные составы

Какой прогноз даете на матч?

2 комментария

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Azamat Yekizhanov
Магвайера нет и уже хорошо
+4
0
+4
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Александр Калашников
Такими шансами когда нибудь и Вегорст научится попасть в ворота. Но пока с ним в нападении Юнайтед играет в десятером. Даже ещё хуже, пас ему на острые пас в никуда. Может быть в прессинге полезный, но нападающий из него никакой.
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