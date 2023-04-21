В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии. «Дьяволы» вылетели из Лиги Европы, поэтому подопечные Тен Хага должны побороться за трофей.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.

Новости команд

«Брайтон»

«Чайки» останутся без нескольких важных для команды игроков. Встречу с «Юнайтед» пропустят Эван Фергюсон, Йоэл Велтман, Тарик Лэмпти и Адам Лаллана, все футболисты травмированы.

«Манчестер Юнайтед»

Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан все еще травмированы, Алехандро Гарначо и Донни ван де Бек также продолжают восстанавливаться.

Антони Марсьяль, скорее всего, пропустит кубковую встречу из-за повреждения, полученного в матче с «Севильей», а Харри Магуайр дисквалифицирован.

Возможные составы

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