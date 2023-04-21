И нам удивительно, что все так сложилось.

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар был «удивлен» тем, как легко было победить «Манчестер Юнайтед» в ответном матче Лиги Европы.

«Это команда [«Юнайтед»] привыкла к великим достижениям. Мы смогли выйти из неловкой ситуации, случившиейся в Манчестере, где мы сыграли вничью 2:2, сделав все неправильно. Люди верили, что мы сможем это сделать. И в конце концов мы это сделали.

Для нас удивительно выиграть игру против «Манчестер Юнайтед» без каких-либо сложностей и так мощно, это сделать непросто».

«Севилья» победила «Юнайтед» со счетом 3:0 дома в ответном матче 1/4 Лиги Европы, реабилитировавшись после ничей в первой встрече на «Олд Траффорд».

У «красных дьяволов» нет времени оплакивать вылет из турнира, так в воскресенье им предстоит игра с «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии.