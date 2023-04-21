United Tweets
Блог

«Это сделать непросто». Главный тренер «Севильи» рассказал, что его удивило в победе над «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Севилья Севилья
Хосе Луис Мендилибар Хосе Луис Мендилибар
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Клубы Клубы
Футбол Футбол

И нам удивительно, что все так сложилось.

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар был «удивлен» тем, как легко было победить «Манчестер Юнайтед» в ответном матче Лиги Европы.

«Это команда [«Юнайтед»] привыкла к великим достижениям. Мы смогли выйти из неловкой ситуации, случившиейся в Манчестере, где мы сыграли вничью 2:2, сделав все неправильно. Люди верили, что мы сможем это сделать. И в конце концов мы это сделали.

Для нас удивительно выиграть игру против «Манчестер Юнайтед» без каких-либо сложностей и так мощно, это сделать непросто».

«Севилья» победила «Юнайтед» со счетом 3:0 дома в ответном матче 1/4 Лиги Европы, реабилитировавшись после ничей в первой встрече на «Олд Траффорд».

У «красных дьяволов» нет времени оплакивать вылет из турнира, так в воскресенье им предстоит игра с «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dedete
мюлар ыттар )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Севильцы короли Кубка УЕФА,даже если бы им попался Ман Сити,они прошли бы и их.
Жаль МЮ но что поделать,главное в следующем сезоне они в ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алан Кайтуков
Кто пишет эти тупые статьи? Что значит получилось реабилитироваться после ничьи?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий