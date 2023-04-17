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📸 Гарначо возвращается? В соцсетях Алехандро поделился новостями о своем восстановлении после травмы

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Футбол Футбол

В мартовском матче «МЮ» против «Саутгемптона» Гарначо получил травму голеностопа. Как утверждает издание The Sun, аргентинец выбыл из строя до конца сезона.

Тем временем сам Алехандро намекает на скорое возвращение. В соцсетях Гарначо поделился фотографией, подписав: «Снова в бутсах».

Лазарет «МЮ» сейчас переполнен. На разминке перед встречей с «Форестом» повреждение получил Забитцер, австриец присоединился к травмированным «дьяволам».

Если Алехандро успеет восстановиться до конца сезона, его помощь точно пригодится Тен Хагу.

Пожелаем юноше здоровья!

4 комментария

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Руслан
Интересно когда например? Из за переполнены травмами игроков, помощь поддержка нужна прям щас. Гарначо был острее намного чем Санчо
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Vezdexodof
Так когда он восстановится? Информативность этого бесполезного поста зашкаливает...) или автор не понял намёка😂
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Football Forever
То, что начал по индивидуальному плану заниматься- это ещё не возвращение. Недели 2-3 может ещё без мяча тренироваться.
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