В мартовском матче «МЮ» против «Саутгемптона» Гарначо получил травму голеностопа. Как утверждает издание The Sun, аргентинец выбыл из строя до конца сезона.

Тем временем сам Алехандро намекает на скорое возвращение. В соцсетях Гарначо поделился фотографией, подписав: «Снова в бутсах».

Лазарет «МЮ» сейчас переполнен. На разминке перед встречей с «Форестом» повреждение получил Забитцер, австриец присоединился к травмированным «дьяволам».

Если Алехандро успеет восстановиться до конца сезона, его помощь точно пригодится Тен Хагу.

Пожелаем юноше здоровья!