18-летний аргентинец, который сейчас восстанавливается от травмы связок голеностопа, имеет на теле множество тату.

На голени игрока нанесено изображение Капитана Цубаса − героя японской серии манги, которая в значительной степени связана с футболом.

На левой руке Гарначо также есть большая татуировка с актрисой Милли Бобби Браун. Она исполняет главную роль в популярном сериале «Очень странные дела» (Stranger Things).

Некоторые фанаты только сейчас узнали, что у Алехандро Гарначо на правой руке есть татуировка, посвященная сериалу «Побег» (Prison Break). Туда он нанес персонажей Майкла Шофилда, Линкольна Берроуза и Теодора «T-Bag» Бэгвелла. Скорее всего, это один из любимых сериалов игрока.

Вот как отреагировали на такое открытие фанаты:

💭 Не могу понять, он что наколол себе героев сериала «Побег»?

💭 У него действительно татуировки с героями «Побега». У него на руке T-Bag!

💭 Почему Майкл Скофилд похож на Фила Джонса?

💭 У моего парня на теле вытатуированы все герои из «Побега». Брат, скажи нам, откуда ты хочешь сбежать?

В декабре перед матчем АПЛ против «Вулверхэмптона» Гарначо опубликовал фото, на котором ему делают тату на ноге. До игры было всего два дня, что выбесило фанатов.

💭 Татуировка сегодня днем, когда игра в субботу? А вдруг будет инфекция?

💭 Игра менее чем через 48 часов. Не могу представить, что все пройдет максимально идеально.