Алехандро Гарначо выложил фото, на котором ему делают новое тату. Фанаты заметили на его руке необычный рисунок
18-летний аргентинец, который сейчас восстанавливается от травмы связок голеностопа, имеет на теле множество тату.
На голени игрока нанесено изображение Капитана Цубаса − героя японской серии манги, которая в значительной степени связана с футболом.
На левой руке Гарначо также есть большая татуировка с актрисой Милли Бобби Браун. Она исполняет главную роль в популярном сериале «Очень странные дела» (Stranger Things).
Некоторые фанаты только сейчас узнали, что у Алехандро Гарначо на правой руке есть татуировка, посвященная сериалу «Побег» (Prison Break). Туда он нанес персонажей Майкла Шофилда, Линкольна Берроуза и Теодора «T-Bag» Бэгвелла. Скорее всего, это один из любимых сериалов игрока.
Вот как отреагировали на такое открытие фанаты:
💭 Не могу понять, он что наколол себе героев сериала «Побег»?
💭 У него действительно татуировки с героями «Побега». У него на руке T-Bag!
💭 Почему Майкл Скофилд похож на Фила Джонса?
💭 У моего парня на теле вытатуированы все герои из «Побега». Брат, скажи нам, откуда ты хочешь сбежать?
В декабре перед матчем АПЛ против «Вулверхэмптона» Гарначо опубликовал фото, на котором ему делают тату на ноге. До игры было всего два дня, что выбесило фанатов.
💭 Татуировка сегодня днем, когда игра в субботу? А вдруг будет инфекция?
💭 Игра менее чем через 48 часов. Не могу представить, что все пройдет максимально идеально.
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