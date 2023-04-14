В сети набирает популярность видео, на котором маленький фанат «Манчестер Юнайтед» дарит тренеру команды бумажную корону с надписью «Король Эрик».

Правда, Тен Хаг не понял, что мальчик хотел сделать ему подарок, голландец оставил на короне автограф и вернул поделку парнишке.

Затем мальчик, стоя в шарфе с изображением Гарначо, попросил тренера угадать своего любимого футболиста «красных дьяволов». Когда Тен Хаг назвал фамилию Алехандро, парень спел песню о полузащитнике «Юнайтед». Выглядел диалог юного фаната и тренера очень мило:

Болельщиков видео растрогало. Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Тен Хаг – мой тренер! Классный поступок».

💭 «Это очаровательно! Малыш запомнит эту встречу на всю жизнь».

💭 «Братишка задал вопрос и тут же на него ответил. На нем ведь шарф с Гарначо. Дети такие милые».

💭 «У нас самый лучший лысый тренер в лиге. Тренер «Эвертона» – на втором месте».

💭 «Почувствуй себя старым. Подрастает поколение, чей любимый футболист «Юнайтед» – Гарначо. Мне радоваться или плакать?»

💭 «Черт, я так надеялся, что Тен Хаг наденет эту корону на себя. Это было бы великолепно».

💭 «Хочу похлопать родителям этого парня. Представьте, сколько сил и времени они тратят, чтобы их ребенок мог встретиться со своими кумирами».

💭 «Парнишка умеет делать жирные намеки. Когда Гарначо поправится, Тен Хаг будет каждый матч выпускать его в старте. Не может ведь тренер расстроить такого чудесного малыша!»

Кстати, с Гарначо юный поклонник аргентинца тоже встретился.

И даже несколько раз!

Самый счастливый фанат в мире. А кто ваш любимый игрок в нынешнем составе «МЮ»?