🎥 Милота дня. Юный фанат смастерил для Тен Хага особую корону и попросил тренера угадать своего любимого игрока «МЮ»
В сети набирает популярность видео, на котором маленький фанат «Манчестер Юнайтед» дарит тренеру команды бумажную корону с надписью «Король Эрик».
Правда, Тен Хаг не понял, что мальчик хотел сделать ему подарок, голландец оставил на короне автограф и вернул поделку парнишке.
Затем мальчик, стоя в шарфе с изображением Гарначо, попросил тренера угадать своего любимого футболиста «красных дьяволов». Когда Тен Хаг назвал фамилию Алехандро, парень спел песню о полузащитнике «Юнайтед». Выглядел диалог юного фаната и тренера очень мило:
Болельщиков видео растрогало. Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:
💭 «Тен Хаг – мой тренер! Классный поступок».
💭 «Это очаровательно! Малыш запомнит эту встречу на всю жизнь».
💭 «Братишка задал вопрос и тут же на него ответил. На нем ведь шарф с Гарначо. Дети такие милые».
💭 «У нас самый лучший лысый тренер в лиге. Тренер «Эвертона» – на втором месте».
💭 «Почувствуй себя старым. Подрастает поколение, чей любимый футболист «Юнайтед» – Гарначо. Мне радоваться или плакать?»
💭 «Черт, я так надеялся, что Тен Хаг наденет эту корону на себя. Это было бы великолепно».
💭 «Хочу похлопать родителям этого парня. Представьте, сколько сил и времени они тратят, чтобы их ребенок мог встретиться со своими кумирами».
💭 «Парнишка умеет делать жирные намеки. Когда Гарначо поправится, Тен Хаг будет каждый матч выпускать его в старте. Не может ведь тренер расстроить такого чудесного малыша!»
Кстати, с Гарначо юный поклонник аргентинца тоже встретился.
И даже несколько раз!
Самый счастливый фанат в мире. А кто ваш любимый игрок в нынешнем составе «МЮ»?
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