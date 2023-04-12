В 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сразится с «Севильей».

Но Рэшфорд еврокубковые матчи пропустит. Маркус получил травму паха и вылетел из строя до конца апреля.

На предматчевой пресс-конференции тренера «Севильи» Хосе Луиса Мендилибара спросили, как отсутствие Рэшфорда может повлиять на игру.

Мендилибар считает, что расстановка сил в этом противостоянии не поменяется:

«Это ничего не меняет. Может, для защитников других команд есть разница, против кого играть, но для наших защитников это не имеет никакого значения. Для нас ничего не поменяется. Мы узнали о травме Рэшфорда на выходных, но мы никак не изменили тактику или план на матч, потому что у них и без Рэшфорда есть фантастические футболисты.

У «МЮ» есть и другие нападающие на его позицию. Кто бы ни вышел на поле вместо Рэшфорда, мы знаем, что он будет так же хорош. Мы собираемся сосредоточиться на игре и победе. Мы должны быть конкурентноспособными с тем оружием, которое у нас есть. «Манчестер Юнайтед» находится на таком высоком уровне, мы это знаем. У них так много игроков и большой бюджет».

Рэшфорд стал лучшим бомбардиром «дьяволов» в этом сезоне. Но Мендилибара прав в том, что у Тен Хага есть футболисты, способные заменить Маркуса.

Будет интересно посмотреть, как голландец настроит свою команду на первый матч четвертьфинала Лиги Европы против шестикратных победителей турнира.

Как считаете, отсутствие Маркуса повлияет на игру «МЮ»? Делитесь мнением в комментах.