За год подорожал в 133 раза.

Бывший спортивный директор «Сток Сити» Джон Радж в интервью «Stoke on Trent Live» рассказал о том, как Бен Фостер первый раз оказался в «Рексхэме», а затем перешел в «Юнайтед».

«Бен тренировался с нами и несколько раз уходил в аренду в клубы низших дивизионов. У нас на тот момент было два опытных вратаря (Эд де Гуй и Стив Симонсен), потому в команде он стал третьим выбором. Мне позвонил Денис Смит, который был менеджером «Рексхэма».

Тогда клуб боролся за выживание и им нужен был вратарь. Я предложил Бена, но Денис сомневался: зачем им такой неопытный вратарь в тяжелой ситуации? Но он взял его на просмотр и перезвонил, чтобы сказать, что Бен хорошо проявил себя и его берут. Так мы отправили его в «Рексхэм» за 15 тысяч фунтов.

В то время сын сэра Алекса Фергюсона Даррен играл за «Рексхэм». Он увидел игру Бена, и ему он тоже понравился. Спустя какое-то время мне позвонил Ферги и сказал, чтобы я подъехал к ним с утра на тренировочную базу.

Сэр Алекс всегда был очень добр ко мне. Мы наладили отношения еще в «Порт Вейл», хотя всякий раз, когда мы вели переговоры о чем-либо, я говорил, что у нас нет денег, что было правдой. Он спросил, сколько мы хотим за Бена, и я сказал, что не меньше 1 млн фунтов. Тогда Фергюсон ответил: «О чем вы говорите! Он же даже никогда не играл за вас!»

Но мы заключили сделку на один миллион фунтов и несколькими бонусами сверху. Когда Бен показывал хорошую игру, в течение многих лет я слал ему сообщение, а в ответ получал: «******, ты просто обокрал меня тогда!»

Бен Фостер определенно стоил Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни гораздо меньше денег, ведь они вернули его в ворота с заслуженной пенсии. Сейчас он всеми силами помогает клубу пятого дивизиона стать клубом четвертого.