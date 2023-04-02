Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подписал новый контракт с клубом, как сообщает пресс-служба «МЮ».

«Он проводит отличный сезон», - сказал Эрик тен Хаг, когда его спросили о новом контракте Люка Шоу.

«Он добился большого прогресса, поэтому я думаю, это очень хорошая новость для «Манчестер Юнайтед», что Шоу в останется в клубе.

Я думаю, что это говорит о многом, он лучший левый защитник в Великобритании. Вы видите это и в сборной Англии, он там отлично выступает.

Поэтому мы очень рады, что он продлил свой контракт и продолжит играть за нашу команду.

У нас серьезные амбиции, и нам нужен Люк Шоу, чтобы реализовать их», - добавил голландец.

Напомним, что новый контракт Шоу рассчитан до 2027 года.