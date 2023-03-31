Неожиданный поворот.

Алехандро Гарначо, возможно, уже сыграл свой последний матч за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. На данный момент вингер восстанавливается от травмы, полученной в начале этого месяца на встрече с «Саутгемптоном».

Однако когда игрок придет в форму, возможно, «Юнайтед» придется уступить Гарначо аргентинской сборной. «Альбиселесте» не прошли квалификацию на этот турнир, но скоро они могут получить право на его проведение.

Изначально Индонезия должна была быть хозяйкой ЧМ U-20, но в стране отказались принимать команду Израиля из-за массовых протестов. ФИФА даже не стала проводить жеребьевку и заявила, что вскоре будет выбрано новое место проведения.

Желающих оказалось не так много, и Аргентина стала единственным полноценным претендентом:

«Есть и другие страны, которые заявили о своем интересе, но в качестве кандидата, с гарантиями правительства и другими деталями, Аргентина является первой, и мы примем решение через два или три дня», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Если Аргентине будут предоставлены права на проведение турнира, то сборная будет восстановлена, несмотря на вылет на более раннем этапе, и это будет иметь последствия для «Юнайтед».

Аргентина, скорее всего, вызовет Гарначо на турнир, который начнется 20 мая, так как он уже получал приглашение от основной сборной на товарищеские игры в марте. Правила ФИФА не позволят «Юнайтед» заблокировать его отъезд, поскольку клубы не могут отказывать в вызовах на крупные турниры, такие как чемпионат мира.

Гарначо оказал большое влияние на игру «Юнайтед» в этом сезоне, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач в 31 матче во всех соревнованиях.