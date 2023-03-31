Но наутро желание проходит.

Боксерский промоутер Эдди Хирн рассказал, что легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не раз порывался выйти на ринг.

В подкасте Питера Крауча Хирна спросили, могут ли какие-либо футболисты перейти в бокс, как это происходит в наши дни со звездами YouTube, но что промоутер ответил:

«Руни может драться, я говорил с Уэйном. Когда Уэйн выпивает, он пишет мне: «Я буду драться с тем, я буду драться с этим», — и я загораюсь. Иногда я получаю сообщение от Уэйна, в котором говорится: «Устрой мне бой против кого-то там». Я вижу это утром и пишу: «Это нечто», — а потом добавляю: «Все дело в нескольких бокалах красного, или ты серьезно?». Тогда он не отвечает, и я говорю: «Черт». Но Уэйн может драться».

У Уэйна Руни была успешная и блестящая карьера в «Манчестер Юнайтед». Он провел 559 матчей за «красных дьяволов», забив 253 гола и отдав 145 результативных передач. Он является рекордсменом по голам за «красных дьяволов».

Уэйн Руни в настоящее время возглавляет команду «Ди Си Юнайтед» в МЛС.