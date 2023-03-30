Кого предпочтете вы?

Шесть бывших футболистов «Манчестер Юнайтед» были включены в шорт-лист игроков, которые имеют право попасть в Зал славы Английской Премьер-лиги.

Энди Коул, Майкл Оуэн, Неманя Видич, Гари Невилл, Майкл Кэррик и Рио Фердинанд - претендуют на официальное получение статуса легенды АПЛ.

Зал славы существует всего лишь два года, поэтому не стоит переживать, что кого-то обделят вниманием, но быть в числе первых - особое признание.

Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер стали первыми тренерами, получившими подобную привилегию в среду, став также первыми членами клуба в 2023 году.

Представительство «МЮ» в Зале славы представлено уже довольно широко: Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Пол Скоулз, Петер Шмейхель и Уэйн Руни.

Наряду с голосованием фанатов, победители будут выбраны при помощи контактной группы АПЛ (выбирают игрока месяца) и уже действующими членами Зала славы.

Голосование продлится до 3-го мая.