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На попадание в Зал славы АПЛ претендуют шесть экс-футболистов «Манчестер Юнайтед»

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Шесть бывших футболистов «Манчестер Юнайтед» были включены в шорт-лист игроков, которые имеют право попасть в Зал славы Английской Премьер-лиги.

Энди Коул, Майкл Оуэн, Неманя Видич, Гари Невилл, Майкл Кэррик и Рио Фердинанд - претендуют на официальное получение статуса легенды АПЛ.

Six ex-Man United players shortlisted for 2023 Premier League Hall of fame - here's how to vote

Зал славы существует всего лишь два года, поэтому не стоит переживать, что кого-то обделят вниманием, но быть в числе первых - особое признание.

Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер стали первыми тренерами, получившими подобную привилегию в среду, став также первыми членами клуба в 2023 году.

Представительство «МЮ» в Зале славы представлено уже довольно широко: Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Пол Скоулз, Петер Шмейхель и Уэйн Руни.

Наряду с голосованием фанатов, победители будут выбраны при помощи контактной группы АПЛ (выбирают игрока месяца) и уже действующими членами Зала славы.

Голосование продлится до 3-го мая.

2 комментария

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DENNN87
Ответ GiGgS11
Т.е. Гиггз со своими 13-ю титулами идёт на ***? Понял.
Видимо его из-за скандалов не включают
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GiGgS11
Т.е. Гиггз со своими 13-ю титулами идёт на ***? Понял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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