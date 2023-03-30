Мактомини - один из главных героев отборочного турнира Евро-2024: больше всего шотландца поддерживала его девушка, но делала это с пляжа в Дубае👙
У Кэм Ридинг отпуск.
Мактомини переживает тяжелый сезон в «МЮ» - в 2023 он 14 раз появлялся на поле (в основном выходил на замену) и не отметился ни одним результативным действием.
Зато в сборной Шотландии Скотта словно прорвало – 2 гола полузащитник «МЮ» положил Кипру, а дубль в ворота Испании принес его сборной сухую победу 2:0.
В итоге Мактомини вместе с Роналду делят 2-е место в гонке бомбардиров отбора Евро-2024. У игроков сборных Португалии и Шотландии по 4 гола.
После двух туров в списке с 5 мячами лидирует форвард сборной Дании Расмус Хейлунд.
Свои лучи поддержки шотландцу с пляжей Дубая направляла его девушка Кэм Ридинг.
Кэм Ридинг — директор компании по управлению активами Fortress Capital.
Она очень активна в социальных сетях, особенно в инстаграме, и часто публикует фотографии с Мактомини.
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