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Мактомини - один из главных героев отборочного турнира Евро-2024: больше всего шотландца поддерживала его девушка, но делала это с пляжа в Дубае👙

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У Кэм Ридинг отпуск.

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Мактомини переживает тяжелый сезон в «МЮ» - в 2023 он 14 раз появлялся на поле (в основном выходил на замену) и не отметился ни одним результативным действием.

Зато в сборной Шотландии Скотта словно прорвало – 2 гола полузащитник «МЮ» положил Кипру, а дубль в ворота Испании принес его сборной сухую победу 2:0.

Скотт Мактомини - футболист, полузащитник, Манчестер Юнайтед – 26 лет, статистика 2023 и карьера, результаты матчей, контракт, сколько зарабатывает, новости, фото и видео на Sports.ru

В итоге Мактомини вместе с Роналду делят 2-е место в гонке бомбардиров отбора Евро-2024. У игроков сборных Португалии и Шотландии по 4 гола.

После двух туров в списке с 5 мячами лидирует форвард сборной Дании Расмус Хейлунд.

Свои лучи поддержки шотландцу с пляжей Дубая направляла его девушка Кэм Ридинг.

Кэм Ридинг — директор компании по управлению активами Fortress Capital.

Она очень активна в социальных сетях, особенно в инстаграме, и часто публикует фотографии с Мактомини.

5 комментариев

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DynamoUfa
Пойдееет
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Neron
Хоть бы что-то написали про девушку, рост, вес, возраст, где училась, что уже директор чего-то там, кто родители, сколько встречаются? А то просто фотки полуголых мадам и всё, так не интересно!))
+1
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КАБАН1997
Ответ Чёрный тюльпан
Федоров, ты бы хоть не позорился скриншоты через телефон или планшет в Инстаграме делать. 21 век на дворе, куча сайтов, откуда можно фото скачать по ссылке без этих циферок в верхнем углу, а ещё в оригинальном размере. Даже материал оформить не в состоянии!
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0
-1
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Чёрный тюльпан
Федоров, ты бы хоть не позорился скриншоты через телефон или планшет в Инстаграме делать. 21 век на дворе, куча сайтов, откуда можно фото скачать по ссылке без этих циферок в верхнем углу, а ещё в оригинальном размере. Даже материал оформить не в состоянии!
+2
-4
-2
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Dan Kennedy
Повезло Кэм, встречается с лучшим шотландским нападающим в истории.
+9
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