Познакомились уже в клубе.

Бывший игрок «Юнайтед» Джон О'Кейн признался, что до того, как оказался в «Юнайтед», понятия не имел, кто такой сэр Алекс Фергюсон. Защитник был частью знаменитой команды «красных дьяволов», которая выиграла молодежный Кубок Англии.

Тот состав, который прозвали «класс 92», входили Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, братья Невиллы и другие.

На момент подписания профессионального контракта О'Кейн никогда не слышал о Фергюсоне, который впоследствии стал самым титулованным тренером в мире. Сэр Алекс позже говорил, что в Джоне таланта было больше, чем в Невилле.

«Я понятия не имел, кто такой Фергюсон, − сказал Джон О'Кейн в интервью The Athletic. − Люди говорили мне: «Юнайтед»! Самый большой клуб в мире! Ты должен обязательно подписать контракт с ними!» И я подумал: и то верно. Понятия не имел, что это. Я был просто ребенком, который играл на улице и за местную команду. Ничего не знал о футболе».

Впоследствии защитник провел в первой команде всего 7 матчей, хотя на момент перехода из академии он считался одним из самых талантливых в ней.

«Я был также хорош, как и любой из них. Разве что Гиггзи был круче, он был фриком, но я в любом случае мог показать себя. Я всегда знал, что Бекс справится. Мы были вместе продолжительное время и я понял, какой у него был менталитет. Он был прирожденным лидером. Скоулзи на тот момент был очень маленьким. Я не говорю, что он был плохим, но первые два года он ничем не выделялся. Крошечный, неряшливый человечек, как обычный игрок в парке. У него не было хорошей формы и скоростью он не отличался. А потом я увидел его в матче команды А против «Ливерпуля», где что-то как будто щелкнуло − и вау, какой же игрок!

В 15-17 лет Гари Невилл был не так хорош. В нем было много решимости и огня, но технически он не был одарен. Он знал об этом, но он работал над своей игрой, и я восхищаюсь им за это. У него была другая сторона, ментальная. У меня этого не было».

Еще когда Джон О'Кейн играл в футбол, у него диагностировали аутизм, хотя об этом он не распространялся. Несмотря на болезнь, карьеру он завершил только в 32 года.