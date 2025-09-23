  • Спортс
  • Канчельскис хотел бы пройти стажировку в «МЮ»: «Снова мешают американцы. Они даже Фергюсона в раздевалку не пускали, а меня тогда уж тем более»
Канчельскис хотел бы пройти стажировку в «МЮ»: «Снова мешают американцы. Они даже Фергюсона в раздевалку не пускали, а меня тогда уж тем более»

Андрей Канчельскис рассказал о желании пройти стажировку в «Манчестер Юнайтед».

«Если бы была возможность, поехал бы к Фергюсону. Но он, к сожалению, уже на пенсии. К сэру Алексу очень бы хотел попасть. К Раньери еще, например, тоже очень интересно побыть с ним.

Очень хочется поехать в «Манчестер Юнайтед». Все же посмотреть изнутри, что и как происходит. Как нынешний тренер проводит недельный цикл, общается с игроками. Может, если бы я взглянул c другой стороны, мое мнение бы изменилось.

Но опять же снова мешают эти американцы. По рассказам, они даже в раздевалку не пускали Фергюсона, ну а меня-то уж тем более тогда.

Посмотрим, может, что-то изменилось и получится нормально с ними договориться. Чтобы везде пускали и были хорошие условия», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, возглавляющий брянское «Динамо».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
