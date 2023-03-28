Голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни бросили трубку в разговоре с сэром Алексом Фергюсоном в уморительном видео-анонсе предсезонного товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Рексхэма».

В клипе, опубликованном в Twitter «красных дьяволов», видно, как совладельцы «Рексхэма» Рейнольдс и МакЭлхенни с нетерпением ждут видеозвонка с Фергюсоном. МакЭлхенни говорит, как он рад связаться с легендарным тренером «МЮ»:

«Не могу поверить, что мы собираемся поговорить с сэром Алексом Фергюсоном, возможно, величайшим футбольным тренером всех времен. Он выиграл 13 титулов Премьер-лиги».

Парни взволнованы, но Фергюсон, кажется, их не замечает. После нескольких минут неловкого молчания Рейнольдс и МакЭлхенни продолжают рассказывать о том, как фанаты «Юнайтед» и «Рексхэма» будут наслаждаться товарищеским матчем 25 июля в Сан-Диего. Однако шотландец продолжает молча смотреть в экран.

Рейнольдсу становится неудобно, и он придумывает оправдание, чтобы прервать видеозвонок:

«Сэр Алекс, мы бы хотели больше поговорить о большом матче, который состоится в Сан-Диего 25 июля, но у Роба запись в парикмахерской в Беверли-Хиллз. Он должен идти прямо сейчас, поэтому время для разговора неподходящее. Так что спасибо, сэр, мы ценим вас. Пока!».

Затем Рейнольдс вешает трубку, и обсуждает с МакЭлхенни жуткий опыт и психологическое давление со стороны сэра Алекса. Затем видео переходит к Фергюсону, который потягивает чашку чая в своем офисе. Секретарь спрашивает его, как прошел звонок со звездами кино, на что сэр Алекс отвечает:

«Я ничего не слышал, стоял беззвучный режим».