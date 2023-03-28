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🎥Райан Рейнольдс бросает трубку в разговоре с сэром Алексом Фергюсоном в забавном промо товарищеского матча «МЮ» – «Рексхэм»

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Голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни бросили трубку в разговоре с сэром Алексом Фергюсоном в уморительном видео-анонсе предсезонного товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Рексхэма». 

В клипе, опубликованном в Twitter «красных дьяволов», видно, как совладельцы «Рексхэма» Рейнольдс и МакЭлхенни с нетерпением ждут видеозвонка с Фергюсоном. МакЭлхенни говорит, как он рад связаться с легендарным тренером «МЮ»: 

«Не могу поверить, что мы собираемся поговорить с сэром Алексом Фергюсоном, возможно, величайшим футбольным тренером всех времен. Он выиграл 13 титулов Премьер-лиги». 

Парни взволнованы, но Фергюсон, кажется, их не замечает. После нескольких минут неловкого молчания Рейнольдс и МакЭлхенни продолжают рассказывать о том, как фанаты «Юнайтед» и «Рексхэма» будут наслаждаться товарищеским матчем 25 июля в Сан-Диего. Однако шотландец продолжает молча смотреть в экран. 

Рейнольдсу становится неудобно, и он придумывает оправдание, чтобы прервать видеозвонок: 

«Сэр Алекс, мы бы хотели больше поговорить о большом матче, который состоится в Сан-Диего 25 июля, но у Роба запись в парикмахерской в Беверли-Хиллз. Он должен идти прямо сейчас, поэтому время для разговора неподходящее. Так что спасибо, сэр, мы ценим вас. Пока!». 

Затем Рейнольдс вешает трубку, и обсуждает с МакЭлхенни жуткий опыт и психологическое давление со стороны сэра Алекса. Затем видео переходит к Фергюсону, который потягивает чашку чая в своем офисе. Секретарь спрашивает его, как прошел звонок со звездами кино, на что сэр Алекс отвечает: 

«Я ничего не слышал, стоял беззвучный режим». 

Предлагаем посмотреть забавное промо: 

6 комментариев

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aya
Посмотрел с утра в официальном приложении, видос - бомба! ))
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максим дмитриев
У Фергюсона же было нечто подобное в жизни. Как то сломались у МЮ Бартез и Ван дер Гоув одновременно и Сэр Алекс решил арендовать ныне покойного Энди Горама и позвонил ему : Алло, Энди, это Алекс Фергюсон, у меня сломались оба вратаря и я хочу взять тебя в аренду до конца сезона. Энди уже ветеран, давно миновавший свой пик, просто не мог в это поверить и решил, что это очередной розыгрыш Алли Маккойста и ответил : Фергюсон говоришь, ну значит иди на ### Фергюсон ))
P.S. Но всё закончилось хорошо, Фергюсон перезвонил через минуту и заорал : Слушай сюда, жирный болван, это действительно Фергюсон и у тебя есть десять секунд на принятие решения !!! Горам естественно согласился и даже сыграл пару матчей за МЮ
+1
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MU RD2
Крутое промо)))
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Neron
Это смешно! Молодцы!))
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AJIewka Enjoy!
САФ тролль)))))
+3
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аха аха
🤣🤣🤣🤣
+7
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+7
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