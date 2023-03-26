Энди Коул сказал: «В следующем сезоне Кейну будет 30 лет, а Осимхену сейчас 24 года, и он уже много сделал в своем возрасте. Итальянский футбол сложен, но не будет никаких сомнений, что он сможет адаптироваться к Премьер-лиге.

Если «Манчестер Юнайтед» хочет заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего или 30-летнего игрока, вы должны смотреть на это в долгосрочной перспективе. Единственная ценность, которую «Манчестер Юнайтед» может получить от Кейна, — это если он сможет выиграть для них Премьер-лигу».

Обладатель требла отметил: «Между тем, Осимхен примерно того же возраста, что и Эрлинг Холанд, и посмотрите, что он делает в данный момент.

Все зависит от того, что ищет «Манчестер Юнайтед».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истечет в июне 2024 года, а это означает, что это лето может стать прекрасной возможностью для «Юнайтед» попытаться соблазнить «шпор» на продажу.

Нападающий, который стал лучшим бомбардиром Англии за всю историю после того, как забил свой 54-й гол за «Трех львов» в победе над Италией со счетом 2:1 в четверг вечером, является одним из лучших нападающих в мире.

Осимхен забил 25 голов за «Наполи» в этом сезоне.