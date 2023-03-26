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Кейн или Осимхен? Энди Коул выбрал лучшего нападающего для «МЮ» и сравнил его с Холандом

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Энди Коул сказал: «В следующем сезоне Кейну будет 30 лет, а Осимхену сейчас 24 года, и он уже много сделал в своем возрасте. Итальянский футбол сложен, но не будет никаких сомнений, что он сможет адаптироваться к Премьер-лиге.

Если «Манчестер Юнайтед» хочет заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего или 30-летнего игрока, вы должны смотреть на это в долгосрочной перспективе. Единственная ценность, которую «Манчестер Юнайтед» может получить от Кейна, — это если он сможет выиграть для них Премьер-лигу».

Обладатель требла отметил: «Между тем, Осимхен примерно того же возраста, что и Эрлинг Холанд, и посмотрите, что он делает в данный момент.

Все зависит от того, что ищет «Манчестер Юнайтед».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истечет в июне 2024 года, а это означает, что это лето может стать прекрасной возможностью для «Юнайтед» попытаться соблазнить «шпор» на продажу.

Нападающий, который стал лучшим бомбардиром Англии за всю историю после того, как забил свой 54-й гол за «Трех львов» в победе над Италией со счетом 2:1 в четверг вечером, является одним из лучших нападающих в мире.

Осимхен забил 25 голов за «Наполи» в этом сезоне.

2 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Лучше для перспективы покупать молодого, тем более, что в 24 года уже сложившейся футболист. Кейна покупать за 100+ смысла нет, или за небольшую сумму или свободным агентом. В любом случае МЮ нужен нападающий, который именно забивает много голов. Марсьялья нужно продавать, так как больше времени проводит в лазарете, чем играет. Вегорст не уровень амбициям МЮ (много не забивает и при встрече с топ командами, как в матче с Ливерпулем, может серьёзно провалиться) . По Гринвуду ещё ясно будет играть не будет и в какой он сейчас форме. В общем линию нападения у МЮ нужно серьезно оптимизировать, то есть продать ненужных и купить нужных, подходящих по уровню игроков, способных приносить необходимую пользу для завоевания трофеев, для того чтобы МЮ был топ командой на уровне Реала, Баварии, Барселоны.
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Александр Калашников
Если Кейна подпишут следующем году свободним агентом то отличный вариант. За деньги нужно купить более молодого
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