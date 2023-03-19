И это не сэр Алекс.

Некоторые фанаты «Юнайтед» посмотрели пару матчей «Брайтона» и теперь просят клуб приложить все усилия, чтобы привезти в Манчестер форварда Эвана Фергюсона.

18-летний Фергюсон стал настоящим открытием сезона. Он забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в 16 матчах, причем начинал в старте только в 10 из них.

💭 Харри Кейн, Айвен Тоуни, Виктор Осимхен, Беньямин Шешко... Все это невероятные варианты. Самым разумным из всех вижу Эвана Фергюсона. Сэр Алекс точно бы привел этого парня в «Юнайтед». Он мгновенно стал бы топом, как Руни.

💭 Единственная особенность Фергюсона в том, что это очень очевидный трансфер. Не до конца раскрытая жемчужина, которую клуб, скорее всего, упустит.

💭 Если бы я был в руководстве клуб, то летом привез бы обоих: и Кейна, и Эвана. Отправил бы Фергюсона обратно в «Брайтон» на пару сезонов, чтобы он развивался при Де Дзерби и в конечном итоге усилил нас.

Текущий контракт Фергюсона с «Брайтоном» истекает в 2026 году.