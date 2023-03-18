В матче «МЮ» против «Саутгемптона» Гарначо получил травму голеностопа.

Изначально сообщалось, что повреждение Алехандро не слишком тяжелое. Предполагалось, что игрок пропустит несколько недель. Кажется, травма оказалось серьезной. Тен Хаг заявлял, что на восстановление Гарначо уйдут «недели».

В пятницу Алехандро покидал семейный ужин на костылях. Фотографии травмированного полузащитника быстро появились в сети.

По информации The Sun, Гарначо может пропустить остаток сезона. Это был бы печальный сценарий для столь удачного сезона 18-летнего футболиста.

В этой кампании Гарначо провел 29 матчей за основу «МЮ» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять ассистов.

Пожелаем юноше здоровья.