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Антони, Фред и Лисандро вместе сходили на концерт Криса Брауна: все ради Диогу Далота

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Поучаствовали в «коварном» плане партнера.

Далот и Клаудия пошли на концерт Криса Брауна вместе с его приятелями из «Манчестер Юнайтед».

Антони, Фред, Лисандро Мартинес и Диогу Далот со своими спутницами посетили «AO Arena» в Манчестере, где проходил концерт американского хип-хоп исполнителя Криса Брауна.

Но концерт был лишь поводом для главного события этого вечера – сразу после его окончания Диогу Далот сделал своей девушке Клаудии предложение.

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Разумеется, девушка сказала да, после чего компания отправилась отмечать важное событие.

4 комментария

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red hikkikomori
На концерт Брауна им нормально ходить, хотя тот Рианну мутузил в свое время, а вот Гринвуда они опасаются в команде (если конечно верить слухам).
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Igorrr
Молодцы. Но пошли бы они на концерт Бузовой , чтобы подтвердить дружеские отношения ?
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Igorrr
Молодцы. Но пошли бы они на концерт Бузовой , чтобы подтвердить дружеские отношения ?
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BUDRO NESTA
Это очень здорова , наконец-то зародилась дружба в коллективе а не просто контрактные обязательства
+1
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+1
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