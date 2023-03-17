Поучаствовали в «коварном» плане партнера.

Антони, Фред, Лисандро Мартинес и Диогу Далот со своими спутницами посетили «AO Arena» в Манчестере, где проходил концерт американского хип-хоп исполнителя Криса Брауна.

Но концерт был лишь поводом для главного события этого вечера – сразу после его окончания Диогу Далот сделал своей девушке Клаудии предложение.

Разумеется, девушка сказала да, после чего компания отправилась отмечать важное событие.